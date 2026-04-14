Lance do jogo entre Flamengo e Vasco - Reprodução/X @TimeFlamengo

Lance do jogo entre Flamengo e VascoReprodução/X @TimeFlamengo

Publicado 14/04/2026 22:07 | Atualizado 14/04/2026 22:10

Rio - O Flamengo venceu o clássico com o Vasco por 95 a 75 no Maracanãzinho, na noite desta terça-feira (14), pelo NBB, e decretou o rebaixamento do rival para a Liga Ouro.

Por meio das redes sociais, o perfil oficial do Time Flamengo aproveitou para zoar o Vasco: "Eu começo e vocês completam daí: ARERÊÊÊÊÊ…", escreveu a página do clube, junto com um vídeo para representar a queda do rival.

O principal pontuador do Flamengo na noite desta terça-feira (14) foi Wesley Castro. O pivô fechou o jogo com 20 pontos e 100% de aproveitamento nas tentativas de quadra.

Pelo lado do Vasco, o cestinha foi o pivô Guilherme Magna. Ele teve 17 pontos, além de três rebotes e três assistências.