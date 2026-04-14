Javier Mascherano, ex-técnico do Inter Miami - Leonardo Fernandez / AFP

Javier Mascherano, ex-técnico do Inter MiamiLeonardo Fernandez / AFP

Publicado 14/04/2026 19:52

O Inter Miami anunciou nesta terça-feira (14) que Javier Mascherano pediu demissão da função de treinador sob a alegação de "motivos pessoais". Em entrevista ao site do clube, o ex-volante argentino afirmou que a saída aconteceu por vontade própria e fez um agradecimentos aos dirigentes pela oportunidade de comandar a equipe da Flórida.



"Quero informar a todos que, por motivos pessoais, decidi encerrar meu mandato como treinador principal do Miami FC. Em primeiro lugar gostaria de agradecer ao clube pela confiança depositada em mim", afirmou Mascherano.



Ele também fez um agradecimento geral a todas as pessoas com quem teve contato e classificou a sua passagem à frente do time profissional como muito especial.



"Quero agradecer aos funcionários que fazem parte da organização pelo esforço coletivo, mas especialmente ao elenco, que tornou possível viver momentos inesquecíveis", disse.



Além de Mascherano, todos os seus auxiliares também deixaram o Inter Miami. Em sua única temporada como treinador, ele conquistou o título da MLS Cup e o Campeonato da Conferência Leste da MLS.



"Sempre vou carregar comigo a memória do nosso primeiro título e, aonde quer que eu esteja, continuarei a torcer pelo clube e desejar tudo de melhor", completou.



Guillermo Hoyos assumirá o cargo de treinador principal da equipe para as próximas partidas. Ex-jogador de futebol profissional com mais de 20 anos de experiência, ele atuou como treinador em diversos países, incluindo Argentina, México, Chile e Bolívia (onde também foi treinador da seleção nacional).