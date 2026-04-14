Javier Mascherano, ex-técnico do Inter MiamiLeonardo Fernandez / AFP
"Quero informar a todos que, por motivos pessoais, decidi encerrar meu mandato como treinador principal do Miami FC. Em primeiro lugar gostaria de agradecer ao clube pela confiança depositada em mim", afirmou Mascherano.
"Quero agradecer aos funcionários que fazem parte da organização pelo esforço coletivo, mas especialmente ao elenco, que tornou possível viver momentos inesquecíveis", disse.
Além de Mascherano, todos os seus auxiliares também deixaram o Inter Miami. Em sua única temporada como treinador, ele conquistou o título da MLS Cup e o Campeonato da Conferência Leste da MLS.
Guillermo Hoyos assumirá o cargo de treinador principal da equipe para as próximas partidas. Ex-jogador de futebol profissional com mais de 20 anos de experiência, ele atuou como treinador em diversos países, incluindo Argentina, México, Chile e Bolívia (onde também foi treinador da seleção nacional).
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