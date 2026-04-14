Mateusão comemora gol pelo Shabab Al Ahli - Divulgação / Shabab Al Ahli

Mateusão comemora gol pelo Shabab Al AhliDivulgação / Shabab Al Ahli

Publicado 14/04/2026 17:46

Rio - O atacante Mateusão, ex-Flamengo, voltou aos gramados fazendo o que sabe de melhor: gol. Após ficar fora dos últimos quatro jogos por conta de lesão, ele balançou as redes na vitória do Shabab Al Ahli por 3 a 0 sobre o Tractor, do Irã, que garantiu à equipe dos Emirados Árabes a classificação às quartas de finais da Champions League da Ásia.



Mesmo jogando fora de casa, o Shabab foi dominante desde o primeiro tempo, mas apenas na segunda etapa o placar foi construído. Aos 52, o goleiro do Tractor foi expulso após falta fora da área, enquanto o primeiro gol saiu no minuto 65, de pênalti, com Yuri Cesar. Já aos 80, Ezatolahi ampliou.

Nos lances finais da partida, em contra ataque fulminante, Mateusão ganhou na velocidade, deixou o zagueiro no chão e deu números finais à partida, aos 98.



O atacante falou sobre o período afastado por lesão e a importância de voltar fazendo gol.



"Muito feliz por poder voltar e marcar um gol nessa classificação da equipe na Champions. Ficar de fora é muito ruim, um momento difícil pra qualquer jogador, ainda mais por lesão, então é um momento que precisamos manter o foco e a determinação pra voltar na melhor forma possível. Atacante vive de gols, e poder marcar mais uma vez é fundamental. Conseguimos um grande resultado e seguimos firmes na busca por esse título. É seguir trabalhando pra conquistar o objetivo", afirmou.



Nas quartas de final, o Shabab enfrentará o Buriram, da Tailândia. Os outros confrontos são: Al-Sadd (CAT) x Vissel Kobe (JAP), Ah Ali (ARA) x Johor (MAL) e Machida (JAP) x vencedor de Al Ittihad (ARA) x Al-Wahda (EAU).