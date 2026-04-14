Hansi Flick em ação no duelo entre Barcelona e Atlético de Madrid, no Camp Nou - Josep Lago / AFP

Hansi Flick em ação no duelo entre Barcelona e Atlético de Madrid, no Camp NouJosep Lago / AFP

Publicado 14/04/2026 11:51

"Após o jogo de ida das quartas de final da Champions League da Uefa, disputado na quarta-feira, 8 de abril de 2026, entre FC Barcelona e Atlético de Madrid, o FC Barcelona apresentou uma reclamação relativa a uma decisão da arbitragem. Em 13 de abril de 2026, o Órgão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa declarou a reclamação inadmissível", informou a entidade, em comunicado oficial.

O lance polêmico aconteceu no segundo tempo. O Barça pediu um pênalti depois de o goleiro adversário supostamente cobrar o tiro de meta e o zagueiro tocar a bola com a mão na pequena área para, aí sim, reiniciar o duelo. O árbitro mandou seguir e não foi chamado ao monitor pelo VAR.

Em meio ao ambiente conturbado fora de campo, Barcelona e Atlético de Madrid vão decidir a vaga na semifinal nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília). O confronto será no Estádio Riyadh Air Metropolitano. Quem passar terá pela frente Arsenal ou Sporting.