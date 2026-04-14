Paulo Borrachinha ganhou elogios até de Donald Trump, presidente dos EUA - (Foto: Reprodução/UFC)

Paulo Borrachinha ganhou elogios até de Donald Trump, presidente dos EUA (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 14/04/2026 10:00

O desempenho de Paulo Borrachinha no UFC 327, realizado no último sábado (11), em Miami (EUA), reposicionou o brasileiro no cenário competitivo da organização. Atuando pela primeira vez entre os meio-pesados (até 93kg), o mineiro interrompeu a invencibilidade de Azamat Murzakanov com um nocaute no terceiro round, em uma atuação dominante que rapidamente repercutiu nos bastidores do Ultimate.



A mudança de categoria se mostrou estratégica. Conhecido pelo estilo agressivo e pela busca constante pelo nocaute, Borrachinha conseguiu transferir sua potência para a nova divisão, lidando bem com um adversário invicto e com alto índice de nocautes. O resultado não apenas amplia suas possibilidades esportivas, como também o recoloca em evidência dentro de uma categoria carente de novos desafiantes consolidados.

Na coletiva de imprensa após o evento, Dana White destacou o impacto da vitória e sinalizou uma possível ascensão do brasileiro no ranking. Segundo o mandatário, o triunfo sobre um oponente que, até então, estava invicto e confiante, tem peso significativo na construção de um novo momento na carreira do brasileiro.“Que vitória impressionante para ele (Borrachinha). O cara (Murzakanov) estava com 16 vitórias, nenhuma derrota e muito confiante de que venceria. É divertido. O lance com um cara como Borrachinha é que ele entra e tenta nocautear todos e essa foi uma vitória enorme para ele”, exaltou Dana White.Além do elogio ao desempenho, o mandatário reforçou o potencial do resultado como divisor de águas: “Essa pode ser a maior vitória de sua carreira. Vencer um cara invicto, que estava 16-0 e absolutamente confiante de que daria uma surra. Ele esteve bem, venceu de forma impressionante e isso o coloca em posição de participar de muitas lutas divertidas”, projetou.Com histórico de atuações irregulares em termos de frequência, Paulo Borrachinha sempre foi visto como um ativo valioso, mas de difícil gestão. Ainda assim, o apelo junto ao público e o estilo ofensivo o mantêm como peça relevante no planejamento da organização. A boa relação recente com figuras influentes, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também contribui para elevar seu protagonismo.Diante do cenário, o brasileiro já mira novos desafios na divisão e chegou a manifestar interesse em enfrentar Carlos Ulberg, novo campeão da categoria. Caso mantenha o ritmo e a consistência na nova divisão, Paulo Borrachinha pode, de fato, se inserir na rota por uma disputa de título em curto prazo.