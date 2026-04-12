Com foco nas crianças, Faisão BJJ quer fazer bonito no Portugal National Open 2026 - (Foto: Reprodução)

Com foco nas crianças, Faisão BJJ quer fazer bonito no Portugal National Open 2026 (Foto: Reprodução)

Publicado 12/04/2026 10:00 | Atualizado 12/04/2026 10:03

A reta final de inscrições para o Portugal National Open, marcado para o dia 18 de abril, em Coimbra, movimenta equipes de todo o país – e entre elas está a Faisão BJJ, que chega embalada por um momento especial dentro e fora dos tatames. Liderada pelo faixa-preta Roberto Luis, o time promete marcar presença com uma delegação numerosa e cheia de significado, especialmente para os atletas mais jovens.



A expectativa, aliás, vai muito além da competição de Jiu-Jitsu. “Temos famílias inteiras mobilizadas, torcidas sendo preparadas com muito carinho e um sentimento coletivo de união que já faz tudo valer a pena antes mesmo da competição começar. Para muitos, será a primeira experiência em um campeonato, e isso nos toca de forma muito especial”, destacou Roberto. Segundo ele, o principal objetivo é proporcionar uma vivência positiva e inesquecível para cada criança.

Essa filosofia também guia a preparação da equipe, que vai além do aspecto técnico. “Queremos formar crianças mais confiantes, resilientes e preparadas para lidar com desafios. Trabalhamos muito o lado emocional, para que saibam controlar a ansiedade e lidar com a pressão da competição”, explicou o líder da Faisão BJJ, que vê o evento como uma oportunidade de crescimento humano e esportivo.Dentro do tatame, porém, a ambição também existe. Após evolução consistente nos últimos anos – com 5º lugar por equipes na Eurocup 2024 e 4º lugar em 2025 -, a equipe entra ainda mais determinada em 2026, principalmente por causa do recém-lançado Circuito Nacional Português da ISBJJA. “Temos um objetivo claro: lutar pela primeira colocação por equipes. Isso representa todo o esforço e dedicação que colocamos diariamente”, afirmou.O momento vivido pela Faisão BJJ é reflexo direto de uma cultura baseada na união. Com forte envolvimento familiar, Roberto Luis lidera um projeto onde filhos, esposa e alunos compartilham o mesmo propósito. “Vivemos um ambiente familiar muito forte, onde cada pessoa tem um papel importante. Essa conexão vai além dos laços de sangue e cria um ambiente de apoio, respeito e motivação constante”.Essa trajetória, aliás, começou com desafios. Roberto Luis chegou a Portugal em 2012, em Amarante, enfrentando dificuldades financeiras e sem imaginar que construiria uma equipe sólida no país. Com apoio de professores, amigos e muita persistência, o projeto saiu de um pequeno espaço improvisado para uma estrutura com mais de 220 metros quadrados, tornando-se referência local.Hoje, além da formação esportiva, a Faisão BJJ também atua com impacto social, incluindo trabalho com crianças dentro do espectro do autismo, reforçando o Jiu-Jitsu como ferramenta de transformação. “Desde o início, o nosso objetivo sempre foi criar um ambiente acolhedor, que fosse uma extensão da casa de cada criança”, destacou.Para Roberto, o crescimento do Jiu-Jitsu em Portugal também passa diretamente pelo trabalho da ISBJJA. “Vejo como uma referência, pela organização e pela forma humanizada de tratar atletas e equipes. Isso nos dá confiança de que nossos alunos estarão em um ambiente seguro e bem estruturado”.Já o Circuito Nacional Português é visto como um passo importante para o futuro. “Cria um ambiente mais profissional, aproxima as equipes da organização e permite trabalhar com objetivos mais claros ao longo do ano. Isso eleva o nível de todos”, completou.Com inscrições através do site www.isbjja.com, o Portugal National Open 2026 promete marcar o início de uma nova fase do Jiu-Jitsu no país – e a Faisão BJJ quer fazer parte dessa história com união, vitórias e paixão pelo esporte.