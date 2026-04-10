Simone Pinheiro vem protagonizando um movimento relevante dentro do Jiu-Jitsu - (Foto: @johnphotography00)

Simone Pinheiro vem protagonizando um movimento relevante dentro do Jiu-Jitsu (Foto: @johnphotography00)

Publicado 10/04/2026 08:00 | Atualizado 10/04/2026 18:24

Referência consolidada no circuito internacional, Simone de Abreu Pinheiro vem protagonizando um movimento relevante dentro do Jiu-Jitsu competitivo ao desafiar a lógica tradicional das categorias Master. Atual líder do ranking da IBJJF na divisão Master 1, a atleta da Checkmat decidiu ampliar seu campo de atuação e passou a se testar também entre competidoras da categoria adulto, reconhecida pelo alto nível físico e intensidade.



A decisão ocorre após uma temporada de extremo domínio. Simone acumulou títulos de peso no calendário da IBJJF, incluindo conquistas em torneios de prestígio como Europeu, Pan-Americano, Brasileiro e Mundial - um ciclo que configura o chamado “Grand Slam” da modalidade. Mais do que resultados expressivos, a atleta demonstrou consistência competitiva, inteligência tática e capacidade de adaptação, fatores determinantes para sua posição no topo do ranking.