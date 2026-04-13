Treinadores do TUF 34, Cormier e Bisping já estiveram presentes em outras edições do reality show - (Foto: Reprodução)

Treinadores do TUF 34, Cormier e Bisping já estiveram presentes em outras edições do reality show (Foto: Reprodução)

Publicado 13/04/2026 12:00

O UFC oficializou mais uma edição do tradicional reality show da organização ao anunciar Daniel Cormier e Michael Bisping como treinadores do "The Ultimate Fighter 34". Ambos integrantes do Hall da Fama e atuais comentaristas da companhia, os ex-campeões retornam ao programa em papéis de liderança, reforçando o apelo da nova temporada.



Seguindo o formato clássico do reality, os dois comandarão equipes divididas em duas categorias: peso-palha feminino (até 52kg) e peso-galo masculino (até 61kg). O programa mantém sua proposta de revelar novos talentos para o UFC, oferecendo aos participantes a chance de conquistar um contrato com a principal organização de MMA do mundo.