Treinadores do TUF 34, Cormier e Bisping já estiveram presentes em outras edições do reality show (Foto: Reprodução)
Seguindo o formato clássico do reality, os dois comandarão equipes divididas em duas categorias: peso-palha feminino (até 52kg) e peso-galo masculino (até 61kg). O programa mantém sua proposta de revelar novos talentos para o UFC, oferecendo aos participantes a chance de conquistar um contrato com a principal organização de MMA do mundo.
A estreia do TUF 34 está programada para o dia 14 de junho, logo após o card especial do UFC que será realizado na Casa Branca. A transmissão ficará a cargo da plataforma Paramount+, com episódios inéditos sendo exibidos semanalmente, sempre às terças-feiras, ao longo de uma temporada prevista de 12 capítulos.
A escolha de Daniel Cormier e Michael Bisping reforça a estratégia do UFC de apostar em nomes consolidados para conduzir o reality. "DC", inclusive, entra para a história ao participar como treinador em edições consecutivas, já que também esteve à frente de uma equipe no TUF 33, quando enfrentou Chael Sonnen.
Já Michael Bisping amplia ainda mais sua trajetória dentro do programa. Campeão da terceira temporada como atleta, o britânico também atuou como treinador em edições anteriores, consolidando sua relação com o reality ao longo dos anos.
Com dois nomes experientes e carismáticos no comando, a expectativa é de que o TUF 34 mantenha a tradição de revelar talentos e gerar rivalidades marcantes, elementos que historicamente ajudaram a impulsionar o crescimento do MMA globalmente.
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