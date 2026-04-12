Topuria prometeu nocautear Justin Gaethje no primeiro round de luta (Foto: Reprodução/Instagram)

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A confiança de Ilia Topuria segue em nível máximo à medida em que sua próxima defesa de título no UFC se aproxima. Escalado para liderar o UFC Casa Branca, no dia 14 de junho, o campeão linear dos leves já projeta um desfecho contundente para o duelo de unificação contra Justin Gaethje, que é o atual campeão interino.

Em entrevista ao portal "Marca", o georgiano radicado na Espanha demonstrou total convicção ao analisar o confronto de estilos. Conhecido por sua precisão e agressividade, Topuria acredita que encontrará brechas na defesa do americano logo nos primeiros minutos de luta.

“Acho que o público já me conhece, já está mais consciente das habilidades que eu tenho dentro do octógono. Além disso, analisando o estilo de luta que o Justin (Gaethje) traz, o mais provável é que ele acabe dormindo no primeiro round”, afirmou Ilia Topuria.
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Invicto no MMA profissional, o campeão vive uma fase dominante e chega embalado por performances convincentes. Do outro lado, Justin Gaethje representa um desafio de alto risco: dono de um estilo explosivo, grande resistência e histórico de guerras no octógono, o americano é amplamente reconhecido como um dos lutadores mais perigosos da divisão.

A confiança de Topuria não se limita às entrevistas. Recentemente, o campeão chamou atenção ao atualizar sua biografia no Instagram, onde passou a exibir um cartel de “18-0”, antecipando simbolicamente mais uma vitória na carreira: "Estou muito confiante na minha vitória”, reforçou o campeão.

O duelo principal do UFC Casa Branca promete um choque de estilos clássico entre dois strikers agressivos. De um lado, a técnica refinada e a precisão de Ilia Topuria; do outro, o caos controlado e o poder de nocaute de Justin Gaethje - combinação que eleva o confronto ao status de um dos mais aguardados do ano.