Topuria prometeu nocautear Justin Gaethje no primeiro round de luta - (Foto: Reprodução/Instagram)

Topuria prometeu nocautear Justin Gaethje no primeiro round de luta (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 12/04/2026 12:00

A confiança de Ilia Topuria segue em nível máximo à medida em que sua próxima defesa de título no UFC se aproxima. Escalado para liderar o UFC Casa Branca, no dia 14 de junho, o campeão linear dos leves já projeta um desfecho contundente para o duelo de unificação contra Justin Gaethje, que é o atual campeão interino.



Em entrevista ao portal "Marca", o georgiano radicado na Espanha demonstrou total convicção ao analisar o confronto de estilos. Conhecido por sua precisão e agressividade, Topuria acredita que encontrará brechas na defesa do americano logo nos primeiros minutos de luta.



“Acho que o público já me conhece, já está mais consciente das habilidades que eu tenho dentro do octógono. Além disso, analisando o estilo de luta que o Justin (Gaethje) traz, o mais provável é que ele acabe dormindo no primeiro round”, afirmou Ilia Topuria.