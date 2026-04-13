Campeonato Superestadual de Judô reuniu cerca de 1.000 atletas de mais de 50 agremiações diferentes (Foto: Divulgação)
“Não é exagero afirmar que o Superestadual foi o maior campeonato estadual já realizado na história da Federação”, declarou Leonardo Lara, presidente da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro. “Mesmo diante de todos os obstáculos de última hora que surgiram pelos acontecimentos no Velódromo, o esforço em conjunto da nossa equipe e dos nossos apoiadores conseguiu promover um evento à altura de tudo que tínhamos planejado em termos de estrutura e organização na Arena Carioca 1. E o resultado pôde ser visto tanto no elevadíssimo nível técnico apresentado pelos judocas sobre os tatames, quanto pela participação do público que lotou as arquibancadas”.
Classe por classe, nas disputas individuais, o Instituto Reação também faturou o Sênior (9 ouros, 4 pratas e 11 bronzes), o Júnior (7 ouros, 6 pratas e 4 bronzes) e o Cadete (5 ouros, 5 pratas e 5 bronzes). A Umbra – Vasco da Gama ganhou no Sub-15 (5 ouros, 2 pratas e 10 bronzes) e no Veteranos (5 ouros, 1 prata e 2 bronzes), enquanto o Instituto Impacto venceu o Sub-13 (4 ouros, 1 prata e 4 bronzes). Por sua vez, o Campeonato Estadual na classe Absoluto, que distribuiu uma premiação total de 7 mil reais para os medalhistas, teve como grandes vitoriosos Ana Soares, do Instituto Reação, e Rodrigo Menezes, do Flamengo.
Já nas disputas por equipes, o Instituto Reação comemorou o triunfo nas classes Sênior misto, Júnior feminino, Cadete feminino e Sub-13 feminino; o Flamengo, no Júnior masculino e no Cadete masculino; a Umbra – Vasco da Gama, no Sub-15 masculino e no Sub-13 masculino; o Jequiá Iate Clube, no Sub-15 feminino; e a Associação Matsuda de Judô, no Veteranos misto.
Com o patrocínio da Light, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, o Campeonato Superestadual de Judô 2026 é realizado pelo Instituto Opus Vitae em parceria com a Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ).
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