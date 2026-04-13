Campeonato Superestadual de Judô reuniu cerca de 1.000 atletas de mais de 50 agremiações diferentes - (Foto: Divulgação)

Campeonato Superestadual de Judô reuniu cerca de 1.000 atletas de mais de 50 agremiações diferentes (Foto: Divulgação)

Publicado 13/04/2026 08:00 | Atualizado 13/04/2026 10:44

Com 27 ouros, 22 pratas e 28 bronzes, o Judô Comunitário Instituto Reação levou a melhor nas disputas individuais e conquistou o Campeonato Superestadual, que ocorreu de 10 a 12 de abril, na Arena Carioca 1 (Parque Olímpico da Barra). No quadro geral de medalhas individuais, vieram, em seguida, o Clube de Regatas do Flamengo (14 ouros, 13 pratas e 21 bronzes) e a Umbra – Club de Regatas Vasco da Gama (13 ouros, 9 pratas e 25 bronzes). O evento, que recebeu cerca de 1.000 judocas de mais de 50 agremiações, também coroou campeões estaduais do Absoluto, por equipes e de Kata.



“Não é exagero afirmar que o Superestadual foi o maior campeonato estadual já realizado na história da Federação”, declarou Leonardo Lara, presidente da Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro. “Mesmo diante de todos os obstáculos de última hora que surgiram pelos acontecimentos no Velódromo, o esforço em conjunto da nossa equipe e dos nossos apoiadores conseguiu promover um evento à altura de tudo que tínhamos planejado em termos de estrutura e organização na Arena Carioca 1. E o resultado pôde ser visto tanto no elevadíssimo nível técnico apresentado pelos judocas sobre os tatames, quanto pela participação do público que lotou as arquibancadas”.