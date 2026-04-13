Nelbe e Michel prometem agitar a luta principal do Outboxing Fight Night 3 - (Foto: Divulgação)

Nelbe e Michel prometem agitar a luta principal do Outboxing Fight Night 3 (Foto: Divulgação)

Publicado 13/04/2026 10:00 | Atualizado 13/04/2026 16:52

A espera acabou, e no dia 16 de maio, o Outboxing Fight Night chega à sua terceira edição com um grande card, disputa de cinturão e a promessa de mais uma noite marcada por intensidade, estratégia e respeito ao Boxe em Rio Claro, São Paulo, mas com transmissão ao vivo para todo o Brasil através do YouTube @outboxing.official.



Na luta principal do OFN 3, Michel Silva vai subir ao ringue para defender o título brasileiro cruzador de Boxe contra Nelbe Jacudino, em um confronto previsto para dez rounds e que carrega todos os elementos de uma aguardada disputa: experiência, pressão e o peso real de um cinturão em jogo.



No co-main event, Jhonatan “Tico” Conceição e Demison Rodrigues medirão forças pela divisão dos médios. A expectativa é por uma grande luta, com Tico vindo de duas vitórias no OFN e Demison em bom momento.