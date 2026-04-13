Nelbe e Michel prometem agitar a luta principal do Outboxing Fight Night 3 (Foto: Divulgação)
Na luta principal do OFN 3, Michel Silva vai subir ao ringue para defender o título brasileiro cruzador de Boxe contra Nelbe Jacudino, em um confronto previsto para dez rounds e que carrega todos os elementos de uma aguardada disputa: experiência, pressão e o peso real de um cinturão em jogo.
No co-main event, Jhonatan “Tico” Conceição e Demison Rodrigues medirão forças pela divisão dos médios. A expectativa é por uma grande luta, com Tico vindo de duas vitórias no OFN e Demison em bom momento.
Ainda pelo card principal, Demeson “Pendragon” dos Santos, que conquistou o cinturão dos penas do Conselho Nacional de Boxe (CNB) no OFN 2, terá Robson "O Brabo" Pinheiro pela frente no super pena. Já Dan Bastiere, que acabou superada por Nadja Jesus em duelo pelo título dos médios feminino do CNB, vai tentar a volta por cima contra a estreante Mirela Vargas.
Abrindo a terceira edição do Outboxing Fight Night, a parte preliminar traz combates que refletem a base do projeto: dar espaço a atletas em desenvolvimento. Julia Vitória encara Thais Duarte pela categoria super pena feminino, enquanto Eduardo “Maguilinha” Martins faz sua estreia diante de Diego "Ulfer" Gomes entre os super meio-médios. Na sequência, Luana Diniz enfrenta Isabella Costa Moisés no super galo feminino, e Rafael “Head Hunter” Bombonatti luta contra Filipe Maldonado, que também estreia na noite, na divisão dos médios.
Com um card completo e bem distribuído, a terceira edição do Outboxing Fight Night reforça sua proposta de valorizar a essência da nobre arte. Da primeira a última luta, o evento promete entregar mais do que combates: uma noite para ficar marcada na história do Boxe brasileiro.
CARD COMPLETO:
Outboxing Fight Night 3
Sábado, 16 de maio de 2026
Outboxing Rio Claro – Avenida 5, 3190 – Res. dos Bosques, Rio Claro-SP
Transmissão: https://www.youtube.com/@outboxing.official
Card principal
Cinturão cruzador: Michel Silva x Nelbe Jacudino
Peso-médio: Jhonatan Conceição x Demison Rodrigues
Peso-super-pena: Demeson Pendragon x Robson O Brabo
Peso-médio: Dan Bastiere x Mirela Vargas
Card preliminar
Peso-médio: Rafael Bombonatti x Filipe Maldonado
Peso-super-galo: Luana Diniz x Isabella Moisés
Peso-super-meio-médio: Eduardo Maguilinha x Diego Ulfer
Peso-super-pena: Julia Vitória x Thais Duarte
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