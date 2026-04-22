Após grande vitória no UFC 327, Borrachinha segue em busca de novos desafios - (Foto: Reprodução/UFC)

Após grande vitória no UFC 327, Borrachinha segue em busca de novos desafios (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 22/04/2026 18:00 | Atualizado 22/04/2026 22:32

Em meio ao bom momento na carreira, Paulo Borrachinha voltou a movimentar os bastidores do UFC ao se colocar como opção para atuar em uma nova categoria. O brasileiro surpreendeu ao admitir a possibilidade de competir entre os pesos-pesados visando uma vaga no card do evento programado para a Casa Branca, em junho.



A movimentação ganhou força após a rivalidade recente construída com Josh Hokit, iniciada depois das performances de ambos no UFC 327. Apesar de atuarem em divisões diferentes, o cenário pode mudar caso haja alterações de última hora no card do UFC Casa Branca.



“Eu acabei de avisar ao UFC que se o Derrick Lewis sair da luta por algum motivo, eu entro no lugar como um peso-pesado na Casa Branca. Sem brincadeira, não estou mentindo”, escreveu o striker mineiro.

A declaração faz referência direta a ser um possível substituto de Derrick Lewis, que atualmente está vinculado a um confronto justamente contra Josh Hokit, seu desafeto, no card do UFC Casa Branca. Com isso, Borrachinha sinaliza disposição para um salto ainda mais ousado em sua trajetória, aceitando um desafio fora de sua zona de conforto.



Do ponto de vista estratégico, a mudança recente para os meio-pesados já ampliou significativamente o leque de opções do brasileiro. Sem a necessidade de cortes de peso extremos, Paulo Borrachinha ganha em desempenho, resistência e frequência de lutas - fatores que impactam diretamente sua posição no ranking e relevância dentro da organização.