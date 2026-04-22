Após grande vitória no UFC 327, Borrachinha segue em busca de novos desafios (Foto: Reprodução/UFC)
A movimentação ganhou força após a rivalidade recente construída com Josh Hokit, iniciada depois das performances de ambos no UFC 327. Apesar de atuarem em divisões diferentes, o cenário pode mudar caso haja alterações de última hora no card do UFC Casa Branca.
“Eu acabei de avisar ao UFC que se o Derrick Lewis sair da luta por algum motivo, eu entro no lugar como um peso-pesado na Casa Branca. Sem brincadeira, não estou mentindo”, escreveu o striker mineiro.
Do ponto de vista estratégico, a mudança recente para os meio-pesados já ampliou significativamente o leque de opções do brasileiro. Sem a necessidade de cortes de peso extremos, Paulo Borrachinha ganha em desempenho, resistência e frequência de lutas - fatores que impactam diretamente sua posição no ranking e relevância dentro da organização.
Além disso, o bom momento esportivo, aliado ao estilo agressivo e à capacidade de promoção de lutas, recoloca Borrachinha em evidência. A disposição para enfrentar adversários maiores reforça seu perfil de risco alto e recompensa potencial elevada, especialmente em um evento de grande magnitude como o card da Casa Branca.
Caso o cenário se concretize, um duelo contra Josh Hokit nos pesos-pesados representaria não apenas um novo capítulo na rivalidade entre os dois, mas também um teste significativo para avaliar até onde o brasileiro pode competir em categorias acima - tanto do ponto de vista físico quanto tático dentro do octógono.
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