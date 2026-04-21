Destaque no Campeonato Mineiro da FJJEMG, Bombom faturou absoluto com e sem quimono - (Foto: Dani Pimenta)

Destaque no Campeonato Mineiro da FJJEMG, Bombom faturou absoluto com e sem quimono(Foto: Dani Pimenta)

Publicado 21/04/2026 09:00 | Atualizado 21/04/2026 12:50

Realizado no último final de semana, em Juiz de Fora (MG), a segunda etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu da FJJEMG (Federação de Jiu-Jitsu do Estado de Minas Gerais) teve como grande destaque o casca-grossa Pedro Alex "Bombom".



Representando a Dr. Porrada Academy no torneio, o faixa-preta da TFT BJJ brilhou e foi campeão no Master 1 e 2 em sua categoria de peso e também no absoluto. Na divisão acima de 100kg do Master 1, Pedro Bombom foi o único atleta da chave e garantiu a medalha de ouro. Já no absoluto, o faixa-preta chegou ao lugar mais alto do pódio após superar Yuri Santos na grande final.

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Nas disputas sem quimono, Pedro Bombom levou mais um ouro no absoluto, dessa vez derrotando o atleta Adilson Braga na finalíssima. Como recompensa pelo ótimo desempenho apresentado no Campeonato Mineiro da FJJEMG, Bombom faturou o total de R$ 3 mil, além da conquista do cinturão do absoluto e das medalhas de ouro.



A segunda etapa do Campeonato Mineiro da FJJEMG contou, ao todo, com disputas com e sem quimono nas faixas coloridas e também na faixa-preta, adulto e Master, além do Desafio Kids Masculino. A 3ª etapa do Mineiro será realizada nos dias 30 e 31 de maio, em Belo Horizonte. Nas disputas sem quimono, Pedro Bombom levou mais um ouro no absoluto, dessa vez derrotando o atleta Adilson Braga na finalíssima. Como recompensa pelo ótimo desempenho apresentado no Campeonato Mineiro da FJJEMG, Bombom faturou o total de R$ 3 mil, além da conquista do cinturão do absoluto e das medalhas de ouro.A segunda etapa do Campeonato Mineiro da FJJEMG contou, ao todo, com disputas com e sem quimono nas faixas coloridas e também na faixa-preta, adulto e Master, além do Desafio Kids Masculino. A 3ª etapa do Mineiro será realizada nos dias 30 e 31 de maio, em Belo Horizonte.