Alex Poatan vai estrear no peso-pesado em disputa de cinturão - (Foto: Reprodução/UFC)

Alex Poatan vai estrear no peso-pesado em disputa de cinturão(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 19/04/2026 10:00

Alex Poatan voltou a chamar atenção do público ao revelar sua nova forma física para a estreia nos pesos-pesados do UFC. A cerca de dois meses do aguardado card da Casa Branca, onde enfrentará Ciryl Gane pelo cinturão interino, no dia 14 de junho, o brasileiro exibiu um físico visivelmente mais robusto em publicação recente nas redes sociais.



Nos vídeos divulgados, Poatan aparece mais encorpado em comparação com fases anteriores da carreira, quando atuava no peso-médio (até 84kg) e meio-pesado (até 93kg). O material, gravado durante uma ação promocional do UFC, rapidamente viralizou e reforçou a expectativa em torno da possível conquista de um terceiro cinturão em categorias diferentes, feito inédito na história do Ultimate.



“Peso-pesado”, escreveu o brasileiro, de forma direta, na legenda da publicação.