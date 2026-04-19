Alex Poatan vai estrear no peso-pesado em disputa de cinturão(Foto: Reprodução/UFC)
Nos vídeos divulgados, Poatan aparece mais encorpado em comparação com fases anteriores da carreira, quando atuava no peso-médio (até 84kg) e meio-pesado (até 93kg). O material, gravado durante uma ação promocional do UFC, rapidamente viralizou e reforçou a expectativa em torno da possível conquista de um terceiro cinturão em categorias diferentes, feito inédito na história do Ultimate.
“Peso-pesado”, escreveu o brasileiro, de forma direta, na legenda da publicação.
A transformação física também responde a uma das principais dúvidas envolvendo sua subida de divisão: a adaptação ao porte dos atletas da categoria mais pesada. Historicamente, lutadores que sobem de peso enfrentam desafios relacionados à força e massa corporal dos adversários - algo que, no caso de Poatan, parece estar sendo tratado com atenção estratégica.
Recentemente, o próprio atleta já havia indicado que vinha operando próximo dos 112kg em fase de preparação, número semelhante ao registrado por Ciryl Gane em sua última apresentação. O dado reforça a percepção de que o brasileiro não deve entrar em desvantagem física no confronto.
Com estilo baseado na trocação de alto nível, potência nos golpes e precisão, Alex Poatan chega como uma ameaça real mesmo diante de nomes consolidados dos pesados. Por outro lado, Gane traz mobilidade incomum para a divisão, além de experiência em disputas de alto nível, o que eleva o grau técnico do duelo.
Caso vença, o brasileiro pode entrar para a história como o primeiro lutador a conquistar títulos em três categorias distintas no UFC - um feito que ampliaria ainda mais seu legado no esporte.
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