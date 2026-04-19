Alex Poatan vai estrear no peso-pesado em disputa de cinturão(Foto: Reprodução/UFC)

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Alex Poatan voltou a chamar atenção do público ao revelar sua nova forma física para a estreia nos pesos-pesados do UFC. A cerca de dois meses do aguardado card da Casa Branca, onde enfrentará Ciryl Gane pelo cinturão interino, no dia 14 de junho, o brasileiro exibiu um físico visivelmente mais robusto em publicação recente nas redes sociais.

Nos vídeos divulgados, Poatan aparece mais encorpado em comparação com fases anteriores da carreira, quando atuava no peso-médio (até 84kg) e meio-pesado (até 93kg). O material, gravado durante uma ação promocional do UFC, rapidamente viralizou e reforçou a expectativa em torno da possível conquista de um terceiro cinturão em categorias diferentes, feito inédito na história do Ultimate.

“Peso-pesado”, escreveu o brasileiro, de forma direta, na legenda da publicação.
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A transformação física também responde a uma das principais dúvidas envolvendo sua subida de divisão: a adaptação ao porte dos atletas da categoria mais pesada. Historicamente, lutadores que sobem de peso enfrentam desafios relacionados à força e massa corporal dos adversários - algo que, no caso de Poatan, parece estar sendo tratado com atenção estratégica.

Recentemente, o próprio atleta já havia indicado que vinha operando próximo dos 112kg em fase de preparação, número semelhante ao registrado por Ciryl Gane em sua última apresentação. O dado reforça a percepção de que o brasileiro não deve entrar em desvantagem física no confronto.

Com estilo baseado na trocação de alto nível, potência nos golpes e precisão, Alex Poatan chega como uma ameaça real mesmo diante de nomes consolidados dos pesados. Por outro lado, Gane traz mobilidade incomum para a divisão, além de experiência em disputas de alto nível, o que eleva o grau técnico do duelo.

Caso vença, o brasileiro pode entrar para a história como o primeiro lutador a conquistar títulos em três categorias distintas no UFC - um feito que ampliaria ainda mais seu legado no esporte.