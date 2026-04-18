Filha de Charles vem seguindo os passos do pai no Jiu-Jitsu(Foto: Reprodução/Instagram)
Com apenas 9 anos, a jovem demonstrou desenvoltura e técnica, reforçando a tradição familiar na arte suave - já que também é filha da faixa-preta Talita Roberta, ex-companheira de Charles. O desempenho rapidamente repercutiu nas redes sociais, com registros da luta evidenciando o potencial da pequena atleta.
“Meu primeiro campeonato. Estou muito feliz que consegui minha primeira vitória de Jiu-Jitsu. Obrigada a todos pelo carinho e pela torcida! Vamos para cima. Oss”, celebrou Tayla Oliveira.
Mesmo sem conseguir acompanhar o evento presencialmente, Charles do Bronx não escondeu a emoção com o desempenho da filha. O brasileiro, conhecido por seu alto nível no Jiu-Jitsu - sendo o maior finalizador da história do UFC - fez questão de compartilhar uma mensagem pública destacando o orgulho pelo momento.
“Meu amor, o papai está muito orgulhoso de você, minha campeã. Hoje, você fez o seu pai chorar. Mesmo de longe, meu coração estava aí com você. Te amo! Parabéns, Tayla”, escreveu o paulista.
O episódio reforça a influência direta do ambiente familiar na formação esportiva da jovem, que cresce cercada por referências de alto nível na modalidade. Além disso, evidencia como o Jiu-Jitsu segue sendo um dos pilares técnicos na trajetória de atletas ligados ao MMA.
Ainda é cedo para projetar um futuro competitivo, mas a estreia promissora indica que Tayla pode trilhar um caminho consistente na modalidade. Caso siga evoluindo, não seria surpresa vê-la alcançar graduações elevadas no jiu-jitsu - repetindo o legado construído por seus pais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.