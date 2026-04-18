Filha de Charles vem seguindo os passos do pai no Jiu-Jitsu(Foto: Reprodução/Instagram)

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A nova geração da família de Charles do Bronx já começa a dar seus primeiros passos no tatame. Na última semana, Tayla Oliveira, filha do atual dono do cinturão "BMF" no UFC, chamou atenção ao brilhar em sua estreia em competições de Jiu-Jitsu, conquistando sua primeira vitória na modalidade.

Com apenas 9 anos, a jovem demonstrou desenvoltura e técnica, reforçando a tradição familiar na arte suave - já que também é filha da faixa-preta Talita Roberta, ex-companheira de Charles. O desempenho rapidamente repercutiu nas redes sociais, com registros da luta evidenciando o potencial da pequena atleta.

“Meu primeiro campeonato. Estou muito feliz que consegui minha primeira vitória de Jiu-Jitsu. Obrigada a todos pelo carinho e pela torcida! Vamos para cima. Oss”, celebrou Tayla Oliveira.
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Mesmo sem conseguir acompanhar o evento presencialmente, Charles do Bronx não escondeu a emoção com o desempenho da filha. O brasileiro, conhecido por seu alto nível no Jiu-Jitsu - sendo o maior finalizador da história do UFC - fez questão de compartilhar uma mensagem pública destacando o orgulho pelo momento.

“Meu amor, o papai está muito orgulhoso de você, minha campeã. Hoje, você fez o seu pai chorar. Mesmo de longe, meu coração estava aí com você. Te amo! Parabéns, Tayla”, escreveu o paulista.

O episódio reforça a influência direta do ambiente familiar na formação esportiva da jovem, que cresce cercada por referências de alto nível na modalidade. Além disso, evidencia como o Jiu-Jitsu segue sendo um dos pilares técnicos na trajetória de atletas ligados ao MMA.

Ainda é cedo para projetar um futuro competitivo, mas a estreia promissora indica que Tayla pode trilhar um caminho consistente na modalidade. Caso siga evoluindo, não seria surpresa vê-la alcançar graduações elevadas no jiu-jitsu - repetindo o legado construído por seus pais.