Filha de Charles vem seguindo os passos do pai no Jiu-Jitsu - (Foto: Reprodução/Instagram)

Filha de Charles vem seguindo os passos do pai no Jiu-Jitsu(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 18/04/2026 18:00

A nova geração da família de Charles do Bronx já começa a dar seus primeiros passos no tatame. Na última semana, Tayla Oliveira, filha do atual dono do cinturão "BMF" no UFC, chamou atenção ao brilhar em sua estreia em competições de Jiu-Jitsu, conquistando sua primeira vitória na modalidade.



Com apenas 9 anos, a jovem demonstrou desenvoltura e técnica, reforçando a tradição familiar na arte suave - já que também é filha da faixa-preta Talita Roberta, ex-companheira de Charles. O desempenho rapidamente repercutiu nas redes sociais, com registros da luta evidenciando o potencial da pequena atleta.



“Meu primeiro campeonato. Estou muito feliz que consegui minha primeira vitória de Jiu-Jitsu. Obrigada a todos pelo carinho e pela torcida! Vamos para cima. Oss”, celebrou Tayla Oliveira.