Paulo Borrachinha nocauteou Azamat Murzakanov em sua estreia nos meio-pesados(Foto: Reprodução/UFC)
A atualização divulgada nesta semana evidencia o impacto da vitória. Enquanto Borrachinha ganha espaço na nova divisão, Murzakanov sofreu queda no ranking após perder sua invencibilidade. Paralelamente, o mineiro ainda figura entre os médios, mas agora na 15ª posição - indicando uma possível transição definitiva para a categoria até 93kg do UFC.
Do ponto de vista estratégico, o cenário reforça uma leitura já antecipada pelo próprio atleta: o caminho até uma disputa de cinturão parece mais acessível nos meio-pesados. Com menos lutas necessárias para alcançar o topo, a categoria surge como terreno fértil para sua ascensão.
Peso-pesado em grande fase
Outro destaque da atualização foi Josh Hokit, que entrou com força na divisão dos pesados após vitória sobre Curtis Blaydes no card do UFC 327. O norte-americano já aparece na quinta posição e ultrapassa nomes consolidados, como Derrick Lewis, seu próximo adversário no card da Casa Branca, que acontecerá em junho.
Outros destaques do ranking
Entre os brasileiros, o ranking também trouxe movimentações negativas. Patrício Pitbull caiu para a 15ª posição entre os penas após derrota para Aaron Pico, enquanto Valter Walker deixou o Top 15 dos pesados.
Por fim, o novo campeão dos meio-pesados, Carlos Ulberg, passou a integrar o ranking peso-por-peso da organização, fechando o Top 15 da lista. A atualização consolida os efeitos diretos do UFC 327 no panorama competitivo e reposiciona nomes importantes dentro de suas respectivas divisões.
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