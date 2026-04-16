Paulo Borrachinha nocauteou Azamat Murzakanov em sua estreia nos meio-pesados - (Foto: Reprodução/UFC)

Paulo Borrachinha nocauteou Azamat Murzakanov em sua estreia nos meio-pesados(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 16/04/2026 18:00

A atuação dominante no UFC 327 já rendeu frutos imediatos para Paulo Borrachinha. Após nocautear o até então invicto Azamat Murzakanov, o brasileiro foi oficialmente incluído no ranking dos meio-pesados do UFC, estreando diretamente na sétima colocação da categoria.



A atualização divulgada nesta semana evidencia o impacto da vitória. Enquanto Borrachinha ganha espaço na nova divisão, Murzakanov sofreu queda no ranking após perder sua invencibilidade. Paralelamente, o mineiro ainda figura entre os médios, mas agora na 15ª posição - indicando uma possível transição definitiva para a categoria até 93kg do UFC.



Do ponto de vista estratégico, o cenário reforça uma leitura já antecipada pelo próprio atleta: o caminho até uma disputa de cinturão parece mais acessível nos meio-pesados. Com menos lutas necessárias para alcançar o topo, a categoria surge como terreno fértil para sua ascensão.