Pan-Americano promete acirrar disputa pelo ranking (Foto: CBJJD)

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A quarta etapa do Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu 2026 já tem data marcada, lugar e promete fortes emoções. O Pan-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo, organizado pela CBJJD em parceria com a ISBJJA, acontece nos dias 16 e 17 de maio e chega como mais um capítulo importante na disputa pelo ranking da temporada. Inicialmente programado para o Velódromo do Parque Olímpico, o evento precisou passar por uma mudança de local após um incêndio atingir parcialmente o espaço.

Diante do imprevisto, a organização agiu rapidamente e confirmou a realização da competição no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. O novo palco oferece uma estrutura completa para receber atletas, equipes e público, com ambiente climatizado, amplo espaço e estacionamento, garantindo conforto e qualidade para todos os envolvidos.
CEFAN será o novo palco do Pan-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo - (Foto: Divulgação)
CEFAN será o novo palco do Pan-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo (Foto: Divulgação)

Presidente da CBJJD, Rogério Gavazza destacou a agilidade na solução e elogiou o novo local. “O incêndio parcial no Velódromo, por sorte, não atingiu nenhuma estrutura vital, mas enquanto ele não é liberado, agimos rápido para fechar com o CEFAN. Fiquei encantado com o espaço, que é climatizado e comporta mais de 2.000 atletas”, afirmou. Segundo ele, a expectativa é de retorno ao Velódromo nos próximos grandes eventos do calendário.

Mesmo com a mudança, o Pan-Americano mantém seu peso dentro do Circuito, valendo pontos importantes para o ranking 2026 e atraindo atletas de diferentes categorias, do kids ao master. A etapa representa mais uma oportunidade para quem busca se destacar na temporada e entrar na briga pelas premiações oferecidas ao longo do ano como passagens internacionais para Portugal, bolsa Atleta Mineirinho Gold Team, entre outras.
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A expectativa é de mais um grande encontro do Jiu-Jitsu desportivo, reunindo nomes de destaque e novos talentos em um ambiente competitivo e organizado. As inscrições já estão abertas no site www.cbjjd.com.br, e com o histórico recente do Circuito Rio Mineirinho, a tendência é de casa cheia.
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CEFAN será o novo palco do Pan-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo