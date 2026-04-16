Emerson Moreira é um dos destaques do Tactical Combat(Foto: Divulgação/Tactical Combat)

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O faixa-preta de Jiu-Jitsu Emerson Moreira, 3º sargento do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, vem se consolidando como um dos principais nomes do Tactical Combat, evento de Grappling voltado exclusivamente para agentes de segurança pública. Na última edição, realizada no fim de 2025, Moreira conquistou uma vitória importante ao superar Rafael Teixeira por pontos.

Aliando a rotina intensa da segurança pública com o alto rendimento nos tatames, Emerson destacou a importância do Jiu-Jitsu em sua atuação profissional. Inclusive, na última semana, o faixa-preta participou da operação que apreendeu 48 toneladas de drogas em um galpão na Favela da Maré, na Zona Norte do Rio.

“O Jiu-Jitsu me deixa bem condicionado para minha atividade fim, além de me proporcionar a autoconfiança necessária”, afirmou o sargento, evidenciando como a arte suave vai além da competição e se torna uma ferramenta essencial no dia a dia policial.
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Colecionador de medalhas em torneios da IBJJF e CBJJ, Moreira também ressaltou o diferencial do Tactical Combat em relação aos campeonatos tradicionais: “O Tactical Combat te traz para uma realidade da atividade policial e é um evento totalmente diferente dos campeonatos de Jiu-Jitsu”, explicou.

Sempre competitivo, o faixa-preta já projeta os próximos desafios dentro do evento. Sem escolher adversário específico, ele deixa claro o perfil de quem está pronto para qualquer batalha: “Como eu falei, lutador luta, mas gostaria de fazer uma luta com qualquer atleta da categoria pesado até 92 kg”.