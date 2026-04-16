Emerson Moreira é um dos destaques do Tactical Combat(Foto: Divulgação/Tactical Combat)
Aliando a rotina intensa da segurança pública com o alto rendimento nos tatames, Emerson destacou a importância do Jiu-Jitsu em sua atuação profissional. Inclusive, na última semana, o faixa-preta participou da operação que apreendeu 48 toneladas de drogas em um galpão na Favela da Maré, na Zona Norte do Rio.
“O Jiu-Jitsu me deixa bem condicionado para minha atividade fim, além de me proporcionar a autoconfiança necessária”, afirmou o sargento, evidenciando como a arte suave vai além da competição e se torna uma ferramenta essencial no dia a dia policial.
Colecionador de medalhas em torneios da IBJJF e CBJJ, Moreira também ressaltou o diferencial do Tactical Combat em relação aos campeonatos tradicionais: “O Tactical Combat te traz para uma realidade da atividade policial e é um evento totalmente diferente dos campeonatos de Jiu-Jitsu”, explicou.
Sempre competitivo, o faixa-preta já projeta os próximos desafios dentro do evento. Sem escolher adversário específico, ele deixa claro o perfil de quem está pronto para qualquer batalha: “Como eu falei, lutador luta, mas gostaria de fazer uma luta com qualquer atleta da categoria pesado até 92 kg”.
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