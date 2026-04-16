Emerson Moreira é um dos destaques do Tactical Combat - (Foto: Divulgação/Tactical Combat)

Emerson Moreira é um dos destaques do Tactical Combat(Foto: Divulgação/Tactical Combat)

Publicado 16/04/2026 09:00

O faixa-preta de Jiu-Jitsu Emerson Moreira, 3º sargento do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, vem se consolidando como um dos principais nomes do Tactical Combat, evento de Grappling voltado exclusivamente para agentes de segurança pública. Na última edição, realizada no fim de 2025, Moreira conquistou uma vitória importante ao superar Rafael Teixeira por pontos.



Aliando a rotina intensa da segurança pública com o alto rendimento nos tatames, Emerson destacou a importância do Jiu-Jitsu em sua atuação profissional. Inclusive, na última semana, o faixa-preta participou da operação que apreendeu 48 toneladas de drogas em um galpão na Favela da Maré, na Zona Norte do Rio.



“O Jiu-Jitsu me deixa bem condicionado para minha atividade fim, além de me proporcionar a autoconfiança necessária”, afirmou o sargento, evidenciando como a arte suave vai além da competição e se torna uma ferramenta essencial no dia a dia policial.