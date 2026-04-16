Competição de Kung-Fu em São Paulo busca fortalecer a modalidade no estado - (Foto: Divulgação)

Competição de Kung-Fu em São Paulo busca fortalecer a modalidade no estado (Foto: Divulgação)

Publicado 16/04/2026 08:00

A cidade de São Paulo recebe, no próximo dia 26, mais uma edição da Copa São Paulo de Kung-Fu, competição que reúne atletas de diferentes equipes e estilos em um encontro voltado à tradição e ao desenvolvimento da modalidade.



O evento será realizado no Ginásio Baby Barioni, na região da Água Branca, com início previsto para às 10h. A programação inclui disputas em diversas categorias, permitindo a participação de competidores de diferentes níveis técnicos.