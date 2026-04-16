Competição de Kung-Fu em São Paulo busca fortalecer a modalidade no estado (Foto: Divulgação)
O evento será realizado no Ginásio Baby Barioni, na região da Água Branca, com início previsto para às 10h. A programação inclui disputas em diversas categorias, permitindo a participação de competidores de diferentes níveis técnicos.
Organizada com o apoio da Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas - Kung-Fu, a competição busca fortalecer a modalidade no estado, promovendo intercâmbio entre escolas e incentivando a prática esportiva.
Além da presença do público no ginásio, a Copa São Paulo de Kung-Fu contará com transmissão ao vivo pelo YouTube, ampliando o alcance do evento e permitindo que interessados acompanhem as lutas à distância.
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