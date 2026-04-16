Superluta entre Jon Jones e Alex Poatan chegou a ser cogitada, mas não avançou - (Foto: Reprodução/UFC)

Superluta entre Jon Jones e Alex Poatan chegou a ser cogitada, mas não avançou(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 16/04/2026 11:00

A possibilidade de uma superluta entre Jon Jones e Alex Poatan voltou ao centro das discussões após o UFC 327, realizado no último sábado (11), em Miami (EUA). Presente no evento, o ex-campeão meio-pesado e peso-pesado abordou o tema e revelou detalhes importantes dos bastidores que, até o momento, impediram o avanço das negociações para o confronto.



Em entrevista à repórter Evelyn Rodrigues no canal do "UFC Brasil" no YouTube, Jon Jones indicou que o principal obstáculo para a concretização do duelo foi um desacordo financeiro com o UFC. Segundo "Bones", a divergência em relação à compensação esperada travou as tratativas, mesmo diante do interesse do público e do potencial comercial da luta.



“É, sabe… Eu sinto que gostaria de ter sido recompensado de uma forma diferente, e acabamos tendo uma discordância e isso acontece na vida. Mas, sabe de uma coisa? Eu sou um grande fã do Alex (Poatan). Adoro a forma como ele se comporta. Ele é um lutador incrível, um adversário em potencial e uma pessoa de muita classe. Sou um grande fã dele”, exaltou.