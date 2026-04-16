Superluta entre Jon Jones e Alex Poatan chegou a ser cogitada, mas não avançou(Foto: Reprodução/UFC)
Em entrevista à repórter Evelyn Rodrigues no canal do "UFC Brasil" no YouTube, Jon Jones indicou que o principal obstáculo para a concretização do duelo foi um desacordo financeiro com o UFC. Segundo "Bones", a divergência em relação à compensação esperada travou as tratativas, mesmo diante do interesse do público e do potencial comercial da luta.
“É, sabe… Eu sinto que gostaria de ter sido recompensado de uma forma diferente, e acabamos tendo uma discordância e isso acontece na vida. Mas, sabe de uma coisa? Eu sou um grande fã do Alex (Poatan). Adoro a forma como ele se comporta. Ele é um lutador incrível, um adversário em potencial e uma pessoa de muita classe. Sou um grande fã dele”, exaltou.
O confronto entre os dois chegou a ser cogitado internamente antes da definição do card do evento na Casa Branca, onde Poatan foi direcionado para disputar o cinturão interino dos pesados contra Ciryl Gane. A escolha acabou esfriando momentaneamente qualquer possibilidade de duelo direto com Jon Jones.
Do ponto de vista técnico, a luta representa um dos cruzamentos mais intrigantes do MMA atual. Enquanto Jones é reconhecido por sua versatilidade, controle de distância e domínio no grappling, Poatan se destaca pela precisão na trocação e poder de nocaute.
Apesar do impasse, o tom adotado por Jon Jones indica que a porta não está completamente fechada. O respeito demonstrado ao brasileiro e o interesse declarado sugerem que, caso as questões contratuais sejam resolvidas, a superluta ainda pode ganhar força no futuro, especialmente considerando o alto apelo global de ambos os atletas.
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