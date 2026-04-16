Daniel 220 vai liderar seminário beneficente no Caxias Combat (Foto: Dai Bueno)
O dia 31 de maio contará com disputas com e sem quimono para as categorias Kids, Juvenil, Adulto e Master, no masculino e feminino. O dia anterior - 30 de maio - por sua vez, ficará marcado por uma série de atrações especiais voltadas para atletas e equipes que estiverem inscritos para o Caxias Combat.
O "DCOUTH - No Caminho do Bem" surge como uma iniciativa para simbolizar o Jiu-Jitsu, cada vez mais, como uma ferramenta de transformação, inclusão e também de crescimento. Idealizador do projeto, em parceria com o Caxias Combat, Deive Coutinho traz sua experiência como fotógrafo, videomaker e criador de conteúdo para falar sobre a necessidade da mídia visando a captação de patrocínios e alunos para as academias de Jiu-Jitsu.
Outra grande atração será o seminário especial e beneficente ministrado pelo jovem fenômeno Daniel 220v, considerado uma das grandes promessas do Jiu-Jitsu na atualidade.
Além da palestra de Deive Coutinho e do seminário comandado por Daniel 220v, outras palestras vão tornar o dia 30 de maio ainda mais especial no Caxias Combat. Pablo Vieira, o "Tio Viking", vai palestrar sobre a inclusão de alunos atípicos no Jiu-Jitsu.
Responsável pela marca Tauron, uma das mais renomadas no mundo das artes marciais, Rubinho Tauron vai comandar uma palestra onde traz sua experiência como criador da Tauron e fundador da Studio Mar. Na conversa, Rubinho vai mostrar como transformar sua academia em um negócio de verdade, através de planejamento, construção de marca forte e outros fatores.
Fechando a lista de grandes atrações no Caxias Combat, o artista gráfico, fotógrafo e videomaker Henrique Raposo, da GI Sports, vai explicar como o marketing se transformou depois do surgimento das redes sociais e como o tráfego pago se tornou o grande veículo de quem precisa divulgar sua marca, projeto e imagem nas redes sociais.
As vagas para as palestras e o seminário ministrado por Daniel 220v são limitadas e serão disponibilizadas através de sorteios. Serão 220 vagas para atletas participarem do seminário e outras 50 para professores e líderes de equipes acompanharem as palestras ao longo do dia no Caxias Combat.
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