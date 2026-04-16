Daniel 220 vai liderar seminário beneficente no Caxias Combat - (Foto: Dai Bueno)

Daniel 220 vai liderar seminário beneficente no Caxias Combat (Foto: Dai Bueno)

Publicado 16/04/2026 07:00 | Atualizado 16/04/2026 18:00

Com eventos de alto nível e se consolidando no cenário do Jiu-Jitsu da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, o Caxias Combat prepara uma programação especial para a sua próxima etapa, que será realizada no dia 31 de maio, no Ginásio Poliesportivo Gilberto Lélis Pedrosa, em Duque de Caxias.



O dia 31 de maio contará com disputas com e sem quimono para as categorias Kids, Juvenil, Adulto e Master, no masculino e feminino. O dia anterior - 30 de maio - por sua vez, ficará marcado por uma série de atrações especiais voltadas para atletas e equipes que estiverem inscritos para o Caxias Combat.



O "DCOUTH - No Caminho do Bem" surge como uma iniciativa para simbolizar o Jiu-Jitsu, cada vez mais, como uma ferramenta de transformação, inclusão e também de crescimento. Idealizador do projeto, em parceria com o Caxias Combat, Deive Coutinho traz sua experiência como fotógrafo, videomaker e criador de conteúdo para falar sobre a necessidade da mídia visando a captação de patrocínios e alunos para as academias de Jiu-Jitsu.