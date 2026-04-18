Neozelandês celebrou intensamente e acabou perdendo cinturão(Foto: Reprodução/UFC)
Em entrevista à FOX Sports Austrália, o novo campeão dos meio-pesados revelou que não sabe onde o objeto foi parar. Segundo Ulberg, a ideia inicial era manter uma celebração moderada, mas o cenário mudou ao longo da noite.
“Eu perdi o cinturão, cara. Não sei exatamente onde ele está. Inicialmente, após a vitória, o plano era não beber. Mas vocês sabem como essas coisas são, né? Primeiro, alguém te serve um champagne para celebrar. E aí uma coisa leva à outra e você está virando shots. Aí você toma outro e outro… Estava com um grupo grande de amigos em Miami e quando a luta acabou, todos nós fomos para a festa pós-luta em uma boate”, contou o lutador.
Apesar do episódio fora do cage, o status esportivo do atleta permanece inalterado. Carlos Ulberg segue como novo campeão linear da divisão até 93kg, independentemente do paradeiro físico do cinturão.
No entanto, o cenário competitivo da categoria pode sofrer impacto por outro motivo. Durante a luta, o neozelandês apresentou sinais de lesão no joelho, ainda sem diagnóstico definitivo. Caso seja confirmada uma contusão mais grave, existe a possibilidade de afastamento prolongado.
Diante dessa hipótese, o UFC pode considerar a criação de um cinturão interino para manter a divisão ativa enquanto o campeão se recupera. Isso abriria espaço para novos desdobramentos no topo da categoria - tanto esportivos quanto estratégicos.
Entre comemorações intensas e incertezas físicas, Carlos Ulberg inicia seu reinado de forma movimentada, dentro e fora do octógono.
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