Neozelandês celebrou intensamente e acabou perdendo cinturão - (Foto: Reprodução/UFC)

Neozelandês celebrou intensamente e acabou perdendo cinturão(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 18/04/2026 12:00

A conquista do cinturão por Carlos Ulberg no UFC teve um desfecho inusitado fora do octógono. Após nocautear Jiri Prochazka no UFC 327, em Miami (EUA), o neozelandês celebrou intensamente - mas acabou protagonizando uma situação curiosa: perdeu o próprio cinturão durante a comemoração.



Em entrevista à FOX Sports Austrália, o novo campeão dos meio-pesados revelou que não sabe onde o objeto foi parar. Segundo Ulberg, a ideia inicial era manter uma celebração moderada, mas o cenário mudou ao longo da noite.



“Eu perdi o cinturão, cara. Não sei exatamente onde ele está. Inicialmente, após a vitória, o plano era não beber. Mas vocês sabem como essas coisas são, né? Primeiro, alguém te serve um champagne para celebrar. E aí uma coisa leva à outra e você está virando shots. Aí você toma outro e outro… Estava com um grupo grande de amigos em Miami e quando a luta acabou, todos nós fomos para a festa pós-luta em uma boate”, contou o lutador.



Apesar do episódio fora do cage, o status esportivo do atleta permanece inalterado. Carlos Ulberg segue como novo campeão linear da divisão até 93kg, independentemente do paradeiro físico do cinturão.