Rogério Gavazza, Ricardo Lino e Ana Paula firmam parceria em prol do Jiu-Jitsu - (Foto: Divulgação)

Rogério Gavazza, Ricardo Lino e Ana Paula firmam parceria em prol do Jiu-Jitsu (Foto: Divulgação)

Publicado 16/04/2026 16:00 | Atualizado 16/04/2026 19:06

O Portugal National Open de Jiu-Jitsu 2026, que será realizado no próximo dia 18 de abril, no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia, foi apresentado nesta semana, em Coimbra, durante uma coletiva de imprensa que contou com a presença do vereador de Esportes da Câmara Municipal, Ricardo Lino.



A competição, que abre o recém-lançado Circuito Nacional Português e integra também o Circuito Ibérico, deve reunir cerca de 700 atletas de mais de 15 nacionalidades, consolidando-se como um evento de destaque no cenário nacional e internacional.



Também participaram da apresentação o vice-presidente da International Sport Brazilian Jiu-Jitsu Association (ISBJJA), Rogério de Abreu Gavazza, e a presidente da Coimbra MMA, Ana Paula Silva.