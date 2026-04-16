Rogério Gavazza, Ricardo Lino e Ana Paula firmam parceria em prol do Jiu-Jitsu (Foto: Divulgação)
A competição, que abre o recém-lançado Circuito Nacional Português e integra também o Circuito Ibérico, deve reunir cerca de 700 atletas de mais de 15 nacionalidades, consolidando-se como um evento de destaque no cenário nacional e internacional.
Também participaram da apresentação o vice-presidente da International Sport Brazilian Jiu-Jitsu Association (ISBJJA), Rogério de Abreu Gavazza, e a presidente da Coimbra MMA, Ana Paula Silva.
Competição, inclusão e formação no Jiu-Jitsu
Além das disputas oficiais, que abrangem diferentes faixas etárias e categorias de peso, o evento contará com o Festival Kids, voltado para crianças entre 4 e 6 anos, com foco em atividades lúdicas e na iniciação ao esporte.
Também está prevista a apresentação da equipe “100 Limites”, um projeto de Jiu-Jitsu adaptado e inclusivo, desenvolvido em parceria com a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC).
Evento integrado a circuito internacional
O campeonato é organizado pela ISBJJA, entidade ligada à Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD), que promove competições em diversos países há mais de 15 anos.
A presença de atletas internacionais - incluindo brasileiros bem posicionados no ranking da CBJJD - reforça o alto nível técnico do evento e sua relevância dentro do circuito ibérico.
A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Coimbra e é coorganizada pela Coimbra MMA, a primeira escola de Jiu-Jitsu da cidade.
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