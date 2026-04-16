Rogério Gavazza, Ricardo Lino e Ana Paula firmam parceria em prol do Jiu-Jitsu (Foto: Divulgação)

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O Portugal National Open de Jiu-Jitsu 2026, que será realizado no próximo dia 18 de abril, no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia, foi apresentado nesta semana, em Coimbra, durante uma coletiva de imprensa que contou com a presença do vereador de Esportes da Câmara Municipal, Ricardo Lino.

A competição, que abre o recém-lançado Circuito Nacional Português e integra também o Circuito Ibérico, deve reunir cerca de 700 atletas de mais de 15 nacionalidades, consolidando-se como um evento de destaque no cenário nacional e internacional.

Também participaram da apresentação o vice-presidente da International Sport Brazilian Jiu-Jitsu Association (ISBJJA), Rogério de Abreu Gavazza, e a presidente da Coimbra MMA, Ana Paula Silva.
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Competição, inclusão e formação no Jiu-Jitsu

Além das disputas oficiais, que abrangem diferentes faixas etárias e categorias de peso, o evento contará com o Festival Kids, voltado para crianças entre 4 e 6 anos, com foco em atividades lúdicas e na iniciação ao esporte.

Também está prevista a apresentação da equipe “100 Limites”, um projeto de Jiu-Jitsu adaptado e inclusivo, desenvolvido em parceria com a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC).

Evento integrado a circuito internacional

O campeonato é organizado pela ISBJJA, entidade ligada à Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD), que promove competições em diversos países há mais de 15 anos.

A presença de atletas internacionais - incluindo brasileiros bem posicionados no ranking da CBJJD - reforça o alto nível técnico do evento e sua relevância dentro do circuito ibérico.

A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Coimbra e é coorganizada pela Coimbra MMA, a primeira escola de Jiu-Jitsu da cidade.