Charles do Bronx reforçou foco em conquistar novamente o cinturão peso-leve(Foto: Reprodução/UFC)
Após conquistar o cinturão simbólico ao derrotar Max Holloway por decisão unânime no UFC 326, Charles do Bronx passou a ser alvo de críticas dos dois veteranos. A resposta, em entrevista à "ESPN Brasil", veio em tom direto, colocando em dúvida o impacto esportivo de possíveis confrontos contra eles no momento atual.
“Então eles (McGregor e Nate Diaz) são lutas grandes? Acho que não. Conor ninguém sabe se vai aparecer, se vai lutar. Nate Diaz… Faz quanto anos que não luta? Quando você viu o Nate Diaz fazer lutas grandes? Então, não são lutas grandes. Esses caras são mais um daqueles que querem ganhar ‘hype’ no meu nome, surfar na mesma onda que estou surfando. Faz quanto tempo que a gente escuta o Conor falar que vai voltar? Quanto tempo faz que você não vê o Nate lutar? O Nate falou que eu sou dono do cinturão que ‘era dele’. Quando lutou não chegou nem perto de vencer. Perdeu todas as oportunidades. Como que é dele? Eles só querem surfar na onda que é minha”, afirmou.
A declaração do brasileiro reflete não apenas uma resposta às provocações, mas também uma leitura estratégica do momento da divisão. Mesmo com o forte apelo comercial de Conor McGregor e Nate Diaz, a inatividade de ambos pesa na construção de lutas com relevância competitiva.
Enquanto isso, Charles do Bronx mantém o foco no objetivo principal: recuperar o cinturão linear dos leves. Atual número 3 do ranking, o paulista acompanha de perto a disputa entre Ilia Topuria e Justin Gaethje, marcada para o UFC Casa Branca, em junho, que definirá o topo da categoria até 70kg.
Diante desse cenário, Do Bronx se posiciona como um dos principais candidatos ao próximo title shot, equilibrando sua relevância esportiva com o apelo midiático - fator que o mantém no centro das atenções da divisão mais competitiva do UFC.
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