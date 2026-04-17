Charles do Bronx reforçou foco em conquistar novamente o cinturão peso-leve - (Foto: Reprodução/UFC)

Charles do Bronx reforçou foco em conquistar novamente o cinturão peso-leve(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 17/04/2026 10:00

O momento de protagonismo de Charles do Bronx no UFC tem gerado reações de grandes nomes do esporte - e o brasileiro não deixou barato. Em declarações recentes, o dono do cinturão "BMF" disparou contra Conor McGregor e Nate Diaz, questionando a relevância atual da dupla no cenário do MMA.



Após conquistar o cinturão simbólico ao derrotar Max Holloway por decisão unânime no UFC 326, Charles do Bronx passou a ser alvo de críticas dos dois veteranos. A resposta, em entrevista à "ESPN Brasil", veio em tom direto, colocando em dúvida o impacto esportivo de possíveis confrontos contra eles no momento atual.



“Então eles (McGregor e Nate Diaz) são lutas grandes? Acho que não. Conor ninguém sabe se vai aparecer, se vai lutar. Nate Diaz… Faz quanto anos que não luta? Quando você viu o Nate Diaz fazer lutas grandes? Então, não são lutas grandes. Esses caras são mais um daqueles que querem ganhar ‘hype’ no meu nome, surfar na mesma onda que estou surfando. Faz quanto tempo que a gente escuta o Conor falar que vai voltar? Quanto tempo faz que você não vê o Nate lutar? O Nate falou que eu sou dono do cinturão que ‘era dele’. Quando lutou não chegou nem perto de vencer. Perdeu todas as oportunidades. Como que é dele? Eles só querem surfar na onda que é minha”, afirmou.