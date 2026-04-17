Jungle Fight 149 abre disputas em busca da premiação em dinheiro - (Foto: Divulgação)

Jungle Fight 149 abre disputas em busca da premiação em dinheiro (Foto: Divulgação)

Publicado 17/04/2026 09:00 | Atualizado 17/04/2026 17:50

O caminho até o prêmio masculino de meio milhão de reais começa a ser traçado no próximo dia 25, quando o Jungle Fight 149 abre oficialmente o Fight do Milhão 2026. No Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, nomes de diferentes regiões do país entram em cena na primeira fase do torneio dos meio-médios (até 77 kg), carregando histórias que ajudam a explicar o que está em jogo dentro da Arena Jungle.



A TV Globo transmite todas as emoções do Fight do Milhão ao vivo, logo após o programa “Altas Horas”. Sportv e Combate transmitem o card do Jungle Fight 149 na íntegra, também ao vivo, a partir das 20h, no horário de Brasília.

Entre os destaques está Ernane “The Lion Hunter” Pimenta, dono de um cartel de 11 vitórias e apenas uma derrota, com impressionantes nove triunfos por nocaute. Faixa-preta de jiu-jitsu e com um boxe afiado, ele construiu sua trajetória conciliando o sonho da luta com trabalhos como panfletista, vendedor e segurança. Hoje, campeão do Jungle Fight, ele vê no torneio a chance de consolidar uma virada de vida construída com disciplina.Se Ernane chega embalado, Glebson Monteiro traz na bagagem uma das histórias mais marcantes do evento. Poucos meses após iniciar no MMA, precisou passar por uma cirurgia delicada para retirada de um coágulo de sangue de meio quilo. A recomendação era parar, mas ele voltou a lutar seis meses depois. Com seis nocautes em sete vitórias, representa a força de quem se recusa a interromper o próprio caminho.Veterano do grupo, Henerson “Neném” Duarte soma 26 lutas profissionais e já conquistou o cinturão do Jungle Fight. Com 19 vitórias divididas entre nocautes e finalizações, ele nunca precisou de decisão dos juízes para vencer. Ex-funcionário concursado do Banco do Brasil, trocou a estabilidade pela incerteza do esporte; uma escolha que hoje define sua identidade dentro e fora da Arena Jungle.Do outro lado da balança geracional está Guilherme Silva, de apenas 23 anos. Com nove vitórias, todas por nocaute, ele carrega a marca de uma trajetória construída em projetos sociais. Sem recursos, caminhava longas distâncias para treinar e encontrou no esporte uma possibilidade real de transformação. Hoje, além de lutador, também atua como professor e inspira jovens que enxergam no MMA uma saída possível.A lista de histórias de superação segue com Matheus “Pantaneiro” Nogueira. Após duas cirurgias e dois anos afastado, ele voltou ao esporte sem patrocínio e sustentando o sonho com trabalhos paralelos. Com estilo agressivo e quatro vitórias por finalização, define sua postura como entrega total: lutar até o limite, independentemente do resultado.Também no torneio, o paulista Martin Farley Berzkalns aposta na experiência de 18 lutas profissionais e em um estilo agressivo herdado do karatê. Com nove nocautes na carreira, encara o Jungle Fight como uma oportunidade concreta de mudança de vida, construída na consistência ao longo dos anos.Entre os nomes mais tarimbados está Anderson “Astro da Maldade”, ex-campeão do evento e dono de 17 vitórias. O veterano leva para a Arena Jungle a bagagem de quem já trabalhou como carcereiro e encontrou no MMA uma nova direção. Faixa-preta de jiu-jitsu, combina agressividade com leitura de combate, características que o mantém competitivo mesmo diante de adversários mais jovens.Fechando a lista, Matheus “The Monster” Araújo chama atenção pelo porte físico e versatilidade. Com quase dois metros de altura, divide suas vitórias entre nocautes e finalizações. Sua entrada no esporte veio de forma inusitada, após uma confusão em um campo de futebol, mas rapidamente se transformou em carreira. Hoje, encara o torneio como a chance de se firmar em um cenário mais amplo.