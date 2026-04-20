Visita dos irmãos Nogueira envolveu entrega de kimonos, além de conversas com as crianças e os pais(Foto: Divulgação)
Vindo de origem humilde, Minotouro se tornou um símbolo de superação dentro e fora do esporte, e hoje dedica parte importante da sua trajetória a impactar novas gerações. Mais do que formar atletas, o trabalho desenvolvido no Instituto busca oferecer oportunidades reais para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, mostrando que o tatame pode ser um caminho para um futuro diferente.
A visita envolveu entrega de kimonos, além de conversas com as crianças e os pais: “Hoje não foi só uma entrega. Foi um daqueles dias que me lembram exatamente por que eu escolhi esse caminho. Estar no Jacarezinho, dentro do Instituto Irmãos Nogueira, mexe comigo de verdade, porque é ali que eu vejo, de perto, vidas sendo transformadas”, destacou Minotouro.
No dia a dia do projeto, o foco vai além da prática esportiva: “Eu vejo muito mais do que treino. Vejo crianças aprendendo a cair e levantar, a respeitar, a ter disciplina e, principalmente, a acreditar nelas mesmas. O tatame vira escola de vida, um lugar onde caráter e valores são construídos passo a passo”, completou.
Para o ex-lutador, o propósito sempre foi maior do que títulos. O Instituto Irmãos Nogueira, que tem o apoio da Light e a Secretaria de Esporte, visa muito além do esporte: “Nunca foi só sobre formar campeões. Minha missão de vida é ajudar esses jovens, abrir portas e dar oportunidades para que eles se tornem campeões na vida, com dignidade e um futuro diferente. E eu sigo firme nisso, porque sei que cada esforço faz a diferença”, concluiu.
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