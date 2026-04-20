Visita dos irmãos Nogueira envolveu entrega de kimonos, além de conversas com as crianças e os pais - (Foto: Divulgação)

Visita dos irmãos Nogueira envolveu entrega de kimonos, além de conversas com as crianças e os pais(Foto: Divulgação)

Publicado 20/04/2026 08:00 | Atualizado 20/04/2026 18:17

Rogério Minotouro, uma das maiores lendas do MMA brasileiro e mundial, reforçou mais uma vez seu papel fora dos cages ao visitar o projeto social do Instituto Irmãos Nogueira, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta semana. Ao lado do irmão, Rogério Minotauro, o ex-lutador segue à frente de uma das iniciativas mais relevantes do país, utilizando as artes marciais como ferramenta de transformação social.



Vindo de origem humilde, Minotouro se tornou um símbolo de superação dentro e fora do esporte, e hoje dedica parte importante da sua trajetória a impactar novas gerações. Mais do que formar atletas, o trabalho desenvolvido no Instituto busca oferecer oportunidades reais para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, mostrando que o tatame pode ser um caminho para um futuro diferente.