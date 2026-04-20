Portugal National Open abriu o Circuito Nacional Português com chave de ouro (Foto: @cvphotos.pt)
Dentro dos tatames, a intensidade foi a marca do evento da ISBJJA. Mas, para além das disputas Gi & No-Gi, o ambiente também foi de celebração: famílias, professores e equipes criaram uma atmosfera única, mostrando que o esporte vai muito além da competição.
Entre as equipes, a Escola de Jiu-Jitsu Mondego brilhou no ranking geral (juvenil, adulto e master), garantindo o lugar mais alto do pódio, seguida pela Escola de Jiu-Jitsu Delariva Portugal e pela Under Pressure BJJ. FOCUS Jiu-Jitsu e Família Chumbo JJ - GFTeam completaram o Top 5. Já no kids (mirim ao infanto-juvenil), a Faisão BJJ confirmou a força da base ao conquistar o título, com a Delariva Portugal em segundo, Team Brizolla ACTJJ em terceiro, Imperium 22 JJ Academy em quarto e Realizing Dreams JJ Academy fechando os cinco melhores.
Se dentro da área de luta os atletas deram show, fora dela iniciativas como o Festival Kids e o projeto inclusivo “100 Limites” reforçaram o compromisso do Portugal National Open com a formação, inclusão e desenvolvimento humano através do Jiu-Jitsu. Um reflexo direto da proposta da ISBJJA em estruturar e fortalecer o esporte em território português.
Presidente da CBJJD e vice da ISBJJA, Rogério Gavazza celebrou o sucesso da etapa inaugural: “Fechamos com chave de ouro a primeira etapa do Circuito Nacional Português, um sucesso total entre crianças, adultos e masters, da faixa-branca até a preta. Todos deram um show, dentro e fora do tatame. Estou muito satisfeito com o resultado do Portugal National Open no geral”.
Com a primeira página escrita em grande estilo, o Circuito Nacional Português 2026 já projeta os capítulos seguintes. “Essa é a primeira de muitas etapas que teremos este ano em Portugal, com a próxima já programada para Pinhal Novo, no dia 13 de junho. A temporada promete”, completou Gavazza. E se depender do que foi visto em Coimbra, o Jiu-Jitsu português vive um momento especial.
RESULTADOS POR EQUIPES:
- Geral (juvenil, adulto e master)
1- Escola de Jiu-Jitsu Mondego
2- Escola de Jiu-Jitsu Delariva Portugal
3- Under Pressure BJJ
4- FOCUS Jiu-Jitsu
5- Família Chumbo JJ - GFTeam
- Kids (mirim ao infanto-juvenil)
1- Faisão BJJ
2- Escola Delariva Portugal
3- Team Brizolla ACTJJ
4- Imperium 22 JJ Academy
5- Realizing Dreams JJ Academy
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