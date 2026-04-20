Portugal National Open abriu o Circuito Nacional Português com chave de ouro - (Foto: @cvphotos.pt)

Portugal National Open abriu o Circuito Nacional Português com chave de ouro (Foto: @cvphotos.pt)

Publicado 20/04/2026 14:00 | Atualizado 20/04/2026 15:52

O Jiu-Jitsu voltou a pulsar forte em Coimbra! Realizado no último sábado (18), o Portugal National Open 2026 marcou a abertura oficial do Circuito Nacional Português (CNP) com um cenário que misturou emoção, diversidade e alto nível técnico. Foram cerca de 700 atletas de diferentes nacionalidades, do kids ao master, protagonizando um verdadeiro espetáculo no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia.



Dentro dos tatames, a intensidade foi a marca do evento da ISBJJA. Mas, para além das disputas Gi & No-Gi, o ambiente também foi de celebração: famílias, professores e equipes criaram uma atmosfera única, mostrando que o esporte vai muito além da competição.



Entre as equipes, a Escola de Jiu-Jitsu Mondego brilhou no ranking geral (juvenil, adulto e master), garantindo o lugar mais alto do pódio, seguida pela Escola de Jiu-Jitsu Delariva Portugal e pela Under Pressure BJJ. FOCUS Jiu-Jitsu e Família Chumbo JJ - GFTeam completaram o Top 5. Já no kids (mirim ao infanto-juvenil), a Faisão BJJ confirmou a força da base ao conquistar o título, com a Delariva Portugal em segundo, Team Brizolla ACTJJ em terceiro, Imperium 22 JJ Academy em quarto e Realizing Dreams JJ Academy fechando os cinco melhores.

Apoio da Câmara Municipal de Coimbra reforçou o sucesso do evento (Foto: @cvphotos.pt)

Se dentro da área de luta os atletas deram show, fora dela iniciativas como o Festival Kids e o projeto inclusivo “100 Limites” reforçaram o compromisso do Portugal National Open com a formação, inclusão e desenvolvimento humano através do Jiu-Jitsu. Um reflexo direto da proposta da ISBJJA em estruturar e fortalecer o esporte em território português.



Presidente da CBJJD e vice da ISBJJA, Rogério Gavazza celebrou o sucesso da etapa inaugural: “Fechamos com chave de ouro a primeira etapa do Circuito Nacional Português, um sucesso total entre crianças, adultos e masters, da faixa-branca até a preta. Todos deram um show, dentro e fora do tatame. Estou muito satisfeito com o resultado do Portugal National Open no geral”. Se dentro da área de luta os atletas deram show, fora dela iniciativas como o Festival Kids e o projeto inclusivo “100 Limites” reforçaram o compromisso do Portugal National Open com a formação, inclusão e desenvolvimento humano através do Jiu-Jitsu. Um reflexo direto da proposta da ISBJJA em estruturar e fortalecer o esporte em território português.Presidente da CBJJD e vice da ISBJJA, Rogério Gavazza celebrou o sucesso da etapa inaugural: “Fechamos com chave de ouro a primeira etapa do Circuito Nacional Português, um sucesso total entre crianças, adultos e masters, da faixa-branca até a preta. Todos deram um show, dentro e fora do tatame. Estou muito satisfeito com o resultado do Portugal National Open no geral”.

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Com a primeira página escrita em grande estilo, o Circuito Nacional Português 2026 já projeta os capítulos seguintes. “Essa é a primeira de muitas etapas que teremos este ano em Portugal, com a próxima já programada para Pinhal Novo, no dia 13 de junho. A temporada promete”, completou Gavazza. E se depender do que foi visto em Coimbra, o Jiu-Jitsu português vive um momento especial.



RESULTADOS POR EQUIPES:



- Geral (juvenil, adulto e master)



1- Escola de Jiu-Jitsu Mondego

2- Escola de Jiu-Jitsu Delariva Portugal

3- Under Pressure BJJ

4- FOCUS Jiu-Jitsu

5- Família Chumbo JJ - GFTeam



- Kids (mirim ao infanto-juvenil)



1- Faisão BJJ

2- Escola Delariva Portugal

3- Team Brizolla ACTJJ

4- Imperium 22 JJ Academy

5- Realizing Dreams JJ Academy Com a primeira página escrita em grande estilo, o Circuito Nacional Português 2026 já projeta os capítulos seguintes. “Essa é a primeira de muitas etapas que teremos este ano em Portugal, com a próxima já programada para Pinhal Novo, no dia 13 de junho. A temporada promete”, completou Gavazza. E se depender do que foi visto em Coimbra, o Jiu-Jitsu português vive um momento especial.1- Escola de Jiu-Jitsu Mondego2- Escola de Jiu-Jitsu Delariva Portugal3- Under Pressure BJJ4- FOCUS Jiu-Jitsu5- Família Chumbo JJ - GFTeam1- Faisão BJJ2- Escola Delariva Portugal3- Team Brizolla ACTJJ4- Imperium 22 JJ Academy5- Realizing Dreams JJ Academy