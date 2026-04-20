Decisão de Gilbert Durinho foi consequência direta do desempenho abaixo do esperado no octógono - (Foto: Reprodução/UFC)

Decisão de Gilbert Durinho foi consequência direta do desempenho abaixo do esperado no octógono(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 20/04/2026 18:00 | Atualizado 20/04/2026 19:29

A despedida de Gilbert Durinho do MMA profissional ganhou contornos mais claros após sua derrota na luta principal do UFC Winnipeg. Superado por Mike Malott no último sábado (18), no Canadá, o brasileiro surpreendeu ao deixar as luvas no centro do octógono - gesto tradicionalmente associado à aposentadoria.



Em entrevista à "Paramount+" logo após o combate, Gilbert Durinho revelou que não havia planejado encerrar a carreira antes do evento. Segundo o veterano, que está a três meses de completar 40 anos, a decisão foi consequência direta do desempenho abaixo do esperado dentro do octógono, que o fez repensar sua continuidade no esporte de alto rendimento.



“Não (sabia que ia me aposentar), eu estava muito confiante que sairia com a vitória. Eu estava 1000% confiante que venceria. Eu sabia que se algo desse errado, eu não iria querer mais fazer isso, não por causa de ninguém, mas porque eu não estou mostrando meu 100%. Talvez seja a idade ou o que quer que seja, mas eu não me sinto (bem). Eu me senti meio travado. Não consegui soltar, e pensei: ‘Quer saber? Se eu não posso vencer, se não posso mostrar tudo que tenho, eu não quero fazer isso só pelo salário’. Eu tentei deixar tudo, e se não consigo fazer isso, tudo bem, vamos seguir em frente”, explicou Durinho.