Decisão de Gilbert Durinho foi consequência direta do desempenho abaixo do esperado no octógono(Foto: Reprodução/UFC)
Em entrevista à "Paramount+" logo após o combate, Gilbert Durinho revelou que não havia planejado encerrar a carreira antes do evento. Segundo o veterano, que está a três meses de completar 40 anos, a decisão foi consequência direta do desempenho abaixo do esperado dentro do octógono, que o fez repensar sua continuidade no esporte de alto rendimento.
“Não (sabia que ia me aposentar), eu estava muito confiante que sairia com a vitória. Eu estava 1000% confiante que venceria. Eu sabia que se algo desse errado, eu não iria querer mais fazer isso, não por causa de ninguém, mas porque eu não estou mostrando meu 100%. Talvez seja a idade ou o que quer que seja, mas eu não me sinto (bem). Eu me senti meio travado. Não consegui soltar, e pensei: ‘Quer saber? Se eu não posso vencer, se não posso mostrar tudo que tenho, eu não quero fazer isso só pelo salário’. Eu tentei deixar tudo, e se não consigo fazer isso, tudo bem, vamos seguir em frente”, explicou Durinho.
Aos 39 anos, o niteroiense encerra uma trajetória marcada por alto nível técnico, especialmente no Jiu-Jitsu, onde construiu carreira vitoriosa antes de migrar para o MMA. No UFC, chegou ao auge ao disputar o cinturão dos meio-médios em 2021, quando enfrentou Kamaru Usman.
Nos últimos anos, entretanto, os resultados negativos passaram a impactar sua posição na divisão. A derrota para Mike Malott por nocaute técnico no terceiro round marcou o quinto revés consecutivo, sequência que acabou sendo determinante para a decisão de aposentadoria tomada ainda dentro do octógono.
Do ponto de vista esportivo, a saída de Durinho representa a despedida de um atleta que se destacou pela versatilidade - combinando grappling de elite com evolução na trocação - e por enfrentar consistentemente adversários de alto nível na categoria dos meio-médios.
Ainda que o futuro permaneça indefinido, a declaração indica que a decisão foi baseada mais em critérios de desempenho e competitividade do que em fatores externos, reforçando o perfil técnico e exigente que marcou toda a carreira do brasileiro dentro do MMA profissional.
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