Aos 36 anos, Esquiva Falcão construiu uma carreira sólida no Boxe - (Foto: Reprodução/TV Gazeta)

Aos 36 anos, Esquiva Falcão construiu uma carreira sólida no Boxe (Foto: Reprodução/TV Gazeta)

Publicado 22/04/2026 09:00 | Atualizado 22/04/2026 09:09

Um dos principais nomes do Boxe brasileiro nas últimas décadas, Esquiva Falcão surpreendeu ao revelar a venda de sua medalha de prata conquistada nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. A decisão, anunciada pelo próprio atleta, marca um momento delicado e simbólico em sua trajetória no esporte.



Ao comentar o episódio, o pugilista não escondeu o impacto emocional da escolha. A medalha, considerada o maior marco de sua carreira, representa não apenas o resultado esportivo, mas todo o processo de formação pessoal e profissional dentro do Boxe de alto rendimento.



“Hoje me despeço de um dos maiores símbolos da minha vida: minha medalha olímpica. Minha maior conquista no Boxe. Representa muito mais do que prata, representa a luta de um menino sonhador (…) Estou muito triste com isso, essa decisão que tomei doeu muito. Porque essa medalha carrega parte da minha alma, minha família. Não é apenas uma medalha. Essa decisão me fez refletir sobre uma realidade dura do nosso país. Muitas vezes o atleta olímpico não recebe o devido valor. Mesmo após o pódio, falta apoio, valorização. Vender essa medalha não apaga minha história, porque o verdadeiro valor nunca esteve no metal, e sim em tudo que ela simboliza”, disse Esquiva Falcão.