Conor McGregor vive o maior período de inatividade de sua carreira (Foto: Reprodução/UFC)
Durante a coletiva de imprensa após o UFC Winnipeg, realizado no último sábado (18), no Canadá, o mandatário evitou detalhar o estágio das conversas, mas deixou claro que há progresso nas tratativas. A postura reforça a expectativa de que o ex-campeão simultâneo das divisões peso-pena e peso-leve esteja próximo de oficializar seu retorno à organização.
“Está correndo bem. Acredite em mim, vocês sabem que assim que nós fecharmos negócio com ele (McGregor), nós vamos anunciar”, disse Dana White.
Fora de ação desde julho de 2021, quando foi derrotado por Dustin Poirier e sofreu uma grave lesão na perna, Conor McGregor vive o maior período de inatividade de sua carreira. Desde então, o irlandês tem alternado entre projetos fora do esporte e sinais esporádicos de retorno, mantendo seu nome constantemente em evidência.
Do ponto de vista estratégico, a volta de McGregor representa um impacto direto no mercado do MMA, tanto em termos esportivos quanto comerciais. Dono de um dos maiores apelos de audiência da história da organização, o irlandês costuma protagonizar eventos de grande magnitude e atrair atenção global.
Com o card do evento na Casa Branca já estruturado, o UFC 329, previsto para julho, em Las Vegas (EUA), durante a "International Fight Week", surge como o principal candidato a sediar o retorno. Ainda assim, permanece em aberto a definição do adversário, fator determinante para o encaixe competitivo e promocional do combate.
Caso se confirme, o retorno de McGregor tende a reposicioná-lo imediatamente no centro das atenções da divisão dos leves, além de reacender possíveis rivalidades e abrir novas possibilidades de confrontos de alto impacto dentro da organização.
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