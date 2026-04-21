Conor McGregor vive o maior período de inatividade de sua carreira - (Foto: Reprodução/UFC)

Conor McGregor vive o maior período de inatividade de sua carreira (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 21/04/2026 19:00 | Atualizado 21/04/2026 19:16

O possível retorno de Conor McGregor ao octógono do UFC voltou a ganhar força nos bastidores. Após o próprio irlandês sugerir, por meio de suas redes sociais, que negociações estariam avançando, foi a vez de Dana White adotar um tom otimista sobre o cenário.



Durante a coletiva de imprensa após o UFC Winnipeg, realizado no último sábado (18), no Canadá, o mandatário evitou detalhar o estágio das conversas, mas deixou claro que há progresso nas tratativas. A postura reforça a expectativa de que o ex-campeão simultâneo das divisões peso-pena e peso-leve esteja próximo de oficializar seu retorno à organização.



“Está correndo bem. Acredite em mim, vocês sabem que assim que nós fecharmos negócio com ele (McGregor), nós vamos anunciar”, disse Dana White.