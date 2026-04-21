Estadual Kids foi válido pela terceira etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026 - (Foto: Malavazi Fotografia)

Estadual Kids foi válido pela terceira etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026 (Foto: Malavazi Fotografia)

Publicado 21/04/2026 15:00 | Atualizado 21/04/2026 17:09

O futuro do Jiu-Jitsu entrou em cena - e deu show. Realizado no último fim de semana (18 e 19/04), no Club Municipal da Tijuca, o Estadual Kids, válido como a terceira etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026, foi marcado por casa cheia, arquibancadas vibrantes e mais de 1.000 atletas em ação, do pré-mirim ao infanto-juvenil. Um verdadeiro encontro de talentos que reforçou a importância da base no crescimento da modalidade.



Dentro dos tatames, o que se viu foi intensidade, técnica e muita entrega. Mesmo entre os mais jovens, o nível impressionou, com lutas disputadas e atletas mostrando evolução clara, fruto de treinos cada vez mais estruturados. Para muitos, a etapa também teve peso estratégico na corrida pelo ranking da CBJJD.



“Os atletas mostraram alto nível técnico, em especial os que estão em busca da bolsa Atleta Mineirinho Gold Team e das outras premiações através do ranking”, afirmou Rogério Gavazza, presidente da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo.