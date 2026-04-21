Estadual Kids foi válido pela terceira etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026 (Foto: Malavazi Fotografia)
Dentro dos tatames, o que se viu foi intensidade, técnica e muita entrega. Mesmo entre os mais jovens, o nível impressionou, com lutas disputadas e atletas mostrando evolução clara, fruto de treinos cada vez mais estruturados. Para muitos, a etapa também teve peso estratégico na corrida pelo ranking da CBJJD.
“Os atletas mostraram alto nível técnico, em especial os que estão em busca da bolsa Atleta Mineirinho Gold Team e das outras premiações através do ranking”, afirmou Rogério Gavazza, presidente da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo.
O domingo, reservado para as classes até 10 anos, trouxe um ingrediente especial: o rebatizado Festival Mineirinho, comandado pelo professor Julio Cesar Lopes. Voltado para crianças a partir dos 4 anos, o festival transformou o ambiente em uma grande celebração, com atividades lúdicas, iniciação ao esporte e a certeza de que, ali, todos são vencedores.
Entre as equipes, o Instituto Vencedores em Cristo confirmou sua força ao conquistar o primeiro lugar geral, seguido por Viper BJJ e R1NG BJJ. GFTeam e Top Brother completaram o Top 5.
Com o sucesso do Estadual Kids, a expectativa agora se volta para os próximos desafios da temporada. “Muitos professores entraram em contato e a previsão para o Pan-Americano Kids, no dia 17 de maio, é de recorde de inscritos”, completou Gavazza.
Quarta etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026, o Pan-Americano está marcado para 16 e 17 de maio, no CEFAN, na Penha, com inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br. E se depender da energia vista nos tatames, o futuro do Jiu-Jitsu segue mais do que garantido.
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