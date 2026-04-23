Ciryl Gane reforçou o seu camp com o russo Artem Vakhitov(Foto: Reprodução/Instagram0
O próprio striker russo divulgou imagens ao lado de Ciryl Gane durante sessões de sparring, indicando uma possível colaboração voltada para simular o estilo de luta de Poatan. No entanto, não foi detalhado se a participação de Vakhitov será contínua até a luta ou apenas pontual neste estágio da preparação.
O movimento chama atenção pelo histórico direto entre Vakhitov e o brasileiro no Kickboxing. Os dois protagonizaram uma rivalidade de alto nível no GLORY Kickboxing, onde dividiram o ringue em duas ocasiões. Poatan levou a melhor no primeiro encontro, enquanto o russo venceu a revanche, em um duelo que marcou a despedida do paulista da modalidade antes de migrar para o MMA.
A presença de um atleta com experiência direta contra Alex Poatan pode oferecer a Ciryl Gane uma leitura mais refinada sobre o timing, distância e padrões ofensivos do brasileiro, especialmente no jogo em pé - principal característica de ambos. Trata-se de um ajuste estratégico importante, considerando que o duelo tende a se desenvolver majoritariamente na trocação.
Em jogo no confronto está o cinturão interino dos pesos-pesados do UFC, além da possibilidade de unificação futura contra o campeão linear Tom Aspinall, que segue em recuperação. Para Poatan, o embate representa a chance de alcançar um feito inédito: conquistar títulos em três categorias diferentes dentro da organização.
Apesar da conexão recente com Ciryl Gane, Vakhitov chegou a ensaiar uma transição definitiva para o MMA após passagem pelo Dana White's Contender Series, mas não avançou nas negociações com o UFC. Com isso, uma eventual trilogia contra Poatan no octógono acabou não se concretizando, mantendo a rivalidade restrita ao histórico construído no Kickboxing.
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