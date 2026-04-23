Ciryl Gane reforçou o seu camp com o russo Artem Vakhitov - (Foto: Reprodução/Instagram0

Ciryl Gane reforçou o seu camp com o russo Artem Vakhitov(Foto: Reprodução/Instagram0

Publicado 23/04/2026 11:00

A preparação de Ciryl Gane para o aguardado confronto contra Alex Poatan ganhou um elemento estratégico relevante nas últimas semanas. De olho na disputa pelo cinturão interino dos pesos-pesados no UFC Casa Branca, marcado para o dia 14 de junho, o francês contou com a presença de Artem Vakhitov em seu camp de treinos, realizado na MMA Factory, em Paris.



O próprio striker russo divulgou imagens ao lado de Ciryl Gane durante sessões de sparring, indicando uma possível colaboração voltada para simular o estilo de luta de Poatan. No entanto, não foi detalhado se a participação de Vakhitov será contínua até a luta ou apenas pontual neste estágio da preparação.