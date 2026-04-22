O especial apresenta o dia a dia dos 16 lutadores que participaram do Jungle Fight - (Foto: Divulgação)

O especial apresenta o dia a dia dos 16 lutadores que participaram do Jungle Fight (Foto: Divulgação)

Publicado 22/04/2026 11:00 | Atualizado 22/04/2026 22:35

A TV Globo exibe nesta quarta-feira (22), logo após a novela “Guerreiros do Sol”, o documentário “Bem-vindo à Selva”, produção que acompanha os bastidores da primeira temporada do Fight do Milhão, torneio do Jungle Fight.

O especial apresenta o dia a dia dos 16 lutadores que participaram da competição desde a preparação até as fases decisivas. Ao longo do documentário, o público acompanha treinos, rotina fora da Arena Jungle, desafios físicos e a relação dos atletas com suas famílias e equipes.

A produção também detalha o processo de corte de peso, etapa comum no MMA, além da pressão enfrentada pelos competidores em busca do prêmio de R$ 1 milhão, o maior já oferecido no esporte no país. O valor foi dividido igualmente entre os campeões das categorias masculina e feminina.

Com imagens de bastidores e relatos dos participantes, “Bem-vindo à Selva” mostra como o torneio impacta a vida dos atletas e evidencia o caminho percorrido até a conquista do título.

A exibição do documentário antecede o retorno do Fight do Milhão. A nova temporada estreia neste sábado (25), com transmissão ao vivo pela TV Globo, Sportv e Combate.

O torneio masculino será disputado na divisão dos meio-médios (até 77kg) e integra o card do Jungle Fight 149, que terá como palco o Ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São Paulo.