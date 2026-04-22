O especial apresenta o dia a dia dos 16 lutadores que participaram do Jungle Fight (Foto: Divulgação)
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Paulo Borrachinha admitiu subir até o peso-pesado para possível duelo contra Josh Hokit em caso de mudança no card do UFC Casa Branca
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Pedro Bombom brilha no Campeonato Mineiro da FJJEMG com conquistas e premiação em dinheiro
Realizado no último final de semana, em Juiz de Fora, Campeonato Mineiro da FJJEMG teve como principal destaque o faixa-preta Pedro Alex "Bombom"
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