Pedro do Flamengo e Igor Thiago do Brentford, disputam uma vaga no ataque da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 - Montagem Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Pedro do Flamengo e Igor Thiago do Brentford, disputam uma vaga no ataque da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026Montagem Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 14/04/2026 09:58

Após exibição de gala no clássico contra o Fluminense, onde marcou os dois gols da vitória do Flamengo sobre o tricolor, o atacante Pedro teve seu nome lembrado até por jornais europeus.



O jornal espanhol "AS" exaltou o centroavante e o colocou no radar da Copa.



"Ancelotti tem acompanhado de perto os jogos do Brasileirão e isso faz todo sentido. Embora o técnico italiano tenha vários jogadores estabelecidos na seleção brasileira, ainda existem algumas incertezas que deixam espaço para certos jogadores brasileiros. O caso de Pedro é um dos mais marcantes", publicou.



Gols de Pedro encaminharam vitória no Fla-Flu Gilvan de Souza/Flamengo

Mas o atacante rubro-negro pode ter um adversário de peso na conquista de uma vaga para disputar a Copa do Mundo pelo Brasil: trata-se de Igor Thiago do Brentford.

Mas o atacante rubro-negro pode ter um adversário de peso na conquista de uma vaga para disputar a Copa do Mundo pelo Brasil: trata-se de Igor Thiago do Brentford.

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Com média de 0,70 gols por jogo na atual temporada, Igor Thiago detonou o recorde de gols feitos por um brasileiro numa mesma edição da liga inglesa.



Igor Thiago comemora gol pelo Brentford Glyn Kirk / AFP

O recorde pertencia a Roberto Firmino, que, com a equipe do Liverpool, chegou a cravar 15 gols na temporada 2017/2018.



Gabriel Martinelli, na temporada 2022/2023, e Matheus Cunha, na temporada 2024/2025, também conseguiram chegar a 15 gols numa mesma edição do Campeonato Inglês, se igualando a Firmino.



Com os dois gols marcados contra o Fluminense, Pedro chegou a 11 na temporada e possui média de 0,50 gols por jogo pelo Mengão.



Pelo visto, o técnico italiano Carlo Ancelotti tem uma boa dor de cabeça para montar a lista final de atacantes que levará à próxima Copa do Mundo de seleções. O atacante brasileiro de 24 anos, formado nas categorias de base do Cruzeiro, vem se destacando entre os artilheiros da Premier League, alcançando incríveis 21 gols marcados, ficando a um gol do artilheiro máximo da competição, Erling Haaland, do Manchester City, que tem atualmente 22 gols.Com média de 0,70 gols por jogo na atual temporada, Igor Thiago detonou o recorde de gols feitos por um brasileiro numa mesma edição da liga inglesa.O recorde pertencia a Roberto Firmino, que, com a equipe do Liverpool, chegou a cravar 15 gols na temporada 2017/2018.Gabriel Martinelli, na temporada 2022/2023, e Matheus Cunha, na temporada 2024/2025, também conseguiram chegar a 15 gols numa mesma edição do Campeonato Inglês, se igualando a Firmino.Com os dois gols marcados contra o Fluminense, Pedro chegou a 11 na temporada e possui média de 0,50 gols por jogo pelo Mengão.Pelo visto, o técnico italiano Carlo Ancelotti tem uma boa dor de cabeça para montar a lista final de atacantes que levará à próxima Copa do Mundo de seleções.