Pedro do Flamengo e Igor Thiago do Brentford, disputam uma vaga no ataque da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026Montagem Canal do Youtube Resenha Rubro Negra
O jornal espanhol "AS" exaltou o centroavante e o colocou no radar da Copa.
"Ancelotti tem acompanhado de perto os jogos do Brasileirão e isso faz todo sentido. Embora o técnico italiano tenha vários jogadores estabelecidos na seleção brasileira, ainda existem algumas incertezas que deixam espaço para certos jogadores brasileiros. O caso de Pedro é um dos mais marcantes", publicou.
Mas o atacante rubro-negro pode ter um adversário de peso na conquista de uma vaga para disputar a Copa do Mundo pelo Brasil: trata-se de Igor Thiago do Brentford.
Com média de 0,70 gols por jogo na atual temporada, Igor Thiago detonou o recorde de gols feitos por um brasileiro numa mesma edição da liga inglesa.
O recorde pertencia a Roberto Firmino, que, com a equipe do Liverpool, chegou a cravar 15 gols na temporada 2017/2018.
Gabriel Martinelli, na temporada 2022/2023, e Matheus Cunha, na temporada 2024/2025, também conseguiram chegar a 15 gols numa mesma edição do Campeonato Inglês, se igualando a Firmino.
Com os dois gols marcados contra o Fluminense, Pedro chegou a 11 na temporada e possui média de 0,50 gols por jogo pelo Mengão.
Pelo visto, o técnico italiano Carlo Ancelotti tem uma boa dor de cabeça para montar a lista final de atacantes que levará à próxima Copa do Mundo de seleções.
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