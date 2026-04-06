Ayrton Lucas foi titular do Flamengo contra o Lanús - Gilvan de Souza / Flamengo

Ayrton Lucas foi titular do Flamengo contra o LanúsGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/04/2026 08:27

O Flamengo voltou a vencer e a convencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (6), o time derrotou o Santos, de virada, por 3 a 1, no Maracanã.



Pedro escreveu seu nome na história do clube, tornando-se o maior artilheiro do século e ocupando a 6ª posição entre os maiores goleadores do Fla.



Entretanto, a lateral-esquerda ainda é um dos principais problemas da equipe do técnico Leonardo Jardim. Por isso, o Flamengo se prepara para dar um salto de qualidade no setor.



O clube procurou informações sobre Ayrton Costa, lateral de 26 anos, comprado pelo Boca Juniors em 2025 junto ao Royal Antwerp, da Bélgica, por 3,5 milhões de euros.



Sem espaço no Boca, o jogador vê com bons olhos uma transferência para um clube como o Flamengo.



Segundo apuração feita por nossa coluna, o Boca quer cerca de 5 milhões de euros pelo jogador que, desde que chegou na equipe argentina, realizou 37 jogos, com 3 gols e 1 assistência, totalizando 3.154 minutos em campo.



Apesar do interesse, o Flamengo ainda não abriu negociações com Juan Román Riquelme pelo atleta.



A diretoria tem outras opções e segue avaliando o mercado antes de dar sua cartada final pelo reforço na lateral.



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Ainda há a possibilidade de redenção de Ayrton Lucas, que poderia fazer com que o clube desistisse de uma eventual contratação.



Enquanto espera pacientemente pela abertura da janela no dia 20 de julho, o Flamengo foca na estreia da Libertadores da América no Peru, contra o Cusco, nesta quarta-feira (8) às 21h30.



O elenco se reapresenta nesta segunda (6) no Ninho do Urubu, às 10h30, volta a treinar nesta terça-feira (7), no mesmo horário, e as 16h embarca para o Peru.



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Erick Pulgar, com lesão no ombro, Everton Cebolinha com fratura na costela, Alex Sandro e Saul que se recuperam de lesão, devem ser os desfalques do time na estreia do certame continental. Erick Pulgar, com lesão no ombro, Everton Cebolinha com fratura na costela, Alex Sandro e Saul que se recuperam de lesão, devem ser os desfalques do time na estreia do certame continental.