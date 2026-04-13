PedroGilvan de Souza/Flamengo
"Quando cheguei, me disseram que o Pedro não sabia pressionar", afirmou o Leonardo Jardim em coletiva de imprensa após a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Fluminense neste domingo (12). E o treinador completou:
"O Pedro está demonstrando que é um jogador completo, na ação defensiva, na construção, no apoio, na finalização. É um jogador importante para nós quando quisermos jogar dessa forma."
No mesmo período, foram 40 jogos disputados, sendo 23 como titular, 14 saindo do banco de reservas e 3 ficando no banco sem entrar nas partidas. Pedro ainda marcou 15 gols, garantindo uma média de 0,40 por jogo, e deu 11 assistências.
Até aqui foram 1.360 minutos jogados, com 20 jogos disputados, sendo titular em 15 e saindo do banco de reservas em 4 oportunidades. Apenas em 1 jogo não deixou o banco para ajudar a equipe numa partida.
Pedro conseguiu melhorar bastante sua média de gols por jogo em 2026, saindo de 0,40 em 2025 para 0,55 gols marcados em média por jogo, totalizando 11 e dando 3 assistências.
A motivação para a disputa de mais uma Copa do Mundo também serve de combustível para o atacante ampliar seus esforços e, questionado sobre isso na zona mista, Pedro respondeu:
"É claro que passa na cabeça sim (ser convocado para Seleção), mas não é algo que eu fico pensando no dia a dia, penso no Flamengo. Em dar o meu melhor, evoluir aspectos técnicos, físicos e individualmente falando. Mas claro que é algo que passa na cabeça, algo que eu espero sim e trabalho para isso. O trabalho no Flamengo também gera isso, a gente está perto da seleção. Espero sim estar lá. Eu creio, né, até o último minuto, até o último dia, eu vou crer nisso, mas pensando no dia a dia, pensando no meu trabalho aqui, porque isso vai me levar à seleção."
Mas agora a equipe volta suas atenções ao jogo contra o Independiente Medelín, nesta quinta-feira (16), às 21h30, pela Libertadores da América, no Maracanã.
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