Pedro - Gilvan de Souza/Flamengo

PedroGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/04/2026 08:51

De relegado à segunda e até mesmo à terceira opção no elenco de 2024/2025, a protagonista em 2026.

Essa é a escrita de Pedro, atacante do Flamengo que, desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, se transformou não só no homem-gol do time como também aumentou sua participação em momentos que a equipe não está com a posse de bola.



"Quando cheguei, me disseram que o Pedro não sabia pressionar", afirmou o Leonardo Jardim em coletiva de imprensa após a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Fluminense neste domingo (12). E o treinador completou:



"O Pedro está demonstrando que é um jogador completo, na ação defensiva, na construção, no apoio, na finalização. É um jogador importante para nós quando quisermos jogar dessa forma."



Veja mais:

Ao todo, Pedro teve 1.863 minutos jogados em 2025 sob o comando do técnico Filipe Luís.



No mesmo período, foram 40 jogos disputados, sendo 23 como titular, 14 saindo do banco de reservas e 3 ficando no banco sem entrar nas partidas. Pedro ainda marcou 15 gols, garantindo uma média de 0,40 por jogo, e deu 11 assistências.







Até aqui foram 1.360 minutos jogados, com 20 jogos disputados, sendo titular em 15 e saindo do banco de reservas em 4 oportunidades. Apenas em 1 jogo não deixou o banco para ajudar a equipe numa partida.



Pedro conseguiu melhorar bastante sua média de gols por jogo em 2026, saindo de 0,40 em 2025 para 0,55 gols marcados em média por jogo, totalizando 11 e dando 3 assistências.



A motivação para a disputa de mais uma Copa do Mundo também serve de combustível para o atacante ampliar seus esforços e, questionado sobre isso na zona mista, Pedro respondeu:



"É claro que passa na cabeça sim (ser convocado para Seleção), mas não é algo que eu fico pensando no dia a dia, penso no Flamengo. Em dar o meu melhor, evoluir aspectos técnicos, físicos e individualmente falando. Mas claro que é algo que passa na cabeça, algo que eu espero sim e trabalho para isso. O trabalho no Flamengo também gera isso, a gente está perto da seleção. Espero sim estar lá. Eu creio, né, até o último minuto, até o último dia, eu vou crer nisso, mas pensando no dia a dia, pensando no meu trabalho aqui, porque isso vai me levar à seleção."



Pedro celebra gol que empatou o confronto Gilvan de Souza / Flamengo

Já em 2026, em menos de quatro meses de trabalho, ele melhorou e muito seus números.Até aqui foram 1.360 minutos jogados, com 20 jogos disputados, sendo titular em 15 e saindo do banco de reservas em 4 oportunidades. Apenas em 1 jogo não deixou o banco para ajudar a equipe numa partida.Pedro conseguiu melhorar bastante sua média de gols por jogo em 2026, saindo de 0,40 em 2025 para 0,55 gols marcados em média por jogo, totalizando 11 e dando 3 assistências.A motivação para a disputa de mais uma Copa do Mundo também serve de combustível para o atacante ampliar seus esforços e, questionado sobre isso na zona mista, Pedro respondeu:"É claro que passa na cabeça sim (ser convocado para Seleção), mas não é algo que eu fico pensando no dia a dia, penso no Flamengo. Em dar o meu melhor, evoluir aspectos técnicos, físicos e individualmente falando. Mas claro que é algo que passa na cabeça, algo que eu espero sim e trabalho para isso. O trabalho no Flamengo também gera isso, a gente está perto da seleção. Espero sim estar lá. Eu creio, né, até o último minuto, até o último dia, eu vou crer nisso, mas pensando no dia a dia, pensando no meu trabalho aqui, porque isso vai me levar à seleção."

O Flamengo chega à vice-liderança do certame nacional com 20 pontos, 6 a menos que o líder Palmeiras e com 1 jogo a menos.



Mas agora a equipe volta suas atenções ao jogo contra o Independiente Medelín, nesta quinta-feira (16), às 21h30, pela Libertadores da América, no Maracanã.