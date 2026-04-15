A Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx) é um dos centros de treinamentos indicados pela FifaDivulgação / Fifa
Fifa define dois CTs do Rio para treinos de seleções na Copa do Mundo de 2027
Décima edição do torneio feminino será entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano
A escolha das bases para a Copa do Mundo de 2027
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Vasco chega ao quinto jogo sem vencer depois de perder na Copa Sul-Americana
Cruz-Maltino acumula duas derrotas e três empates no período
Empresário cita condição de Barboza para renovação com o Botafogo
Zagueiro está em último ano de contrato e renovação está emperrada por problemas da SAF
João Fonseca vence e vai às quartas do ATP 500 de Munique
Tenista brasileiro supera francês Arthur Rinderknech mais uma vez
Neymar discute com torcedor após empate do Santos: 'Estou dando a vida'
Na zona mista, camisa 10 argumentou que retrucou o homem por causa da forma como ele se expressou
Consolidado financeiramente, Flamengo se aproxima de clubes europeus
Rubro-Negro passa em receitas inclusive o Inter Miami, de Lionel Messi, tornando-se o time mais rico fora da Europa
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