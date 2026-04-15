A Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx) é um dos centros de treinamentos indicados pela Fifa - Divulgação / Fifa

A Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx) é um dos centros de treinamentos indicados pela FifaDivulgação / Fifa

Publicado 15/04/2026 11:00

A Fifa escolheu 38 centros de treinamentos pelo Brasil para servirem de base para as 32 seleções que disputarão a Copa do Mundo feminina de 2027. Nessa primeira versão do catálogo, dois locais no estado do Rio foram escolhidos: a Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), na capital, e a Granja Comary, em Teresópolis.



A tendência é que o CT da CBF sirva de base para a seleção brasileira, que dormiria no local, enquanto as outras 31 equipes escolherão os locais de acordo com seus jogos e em quais cidades. Afinal, o torneio foi dividido em regiões, com centros de treinos em 15 estados: Rio, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasília, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Manaus.



A seleção que escolher a EsEFEx, ficará hospedada no hotel Windsor Leme.

A escolha das bases para a Copa do Mundo de 2027



Para chegar aos 38 centros de treinamentos espalhados pelo Brasil, a Fifa fez um processo de inspeção das estruturas. Em um ano, foram avaliados 261 espaços em 52 cidades de 19 estados.



Parte dos CTs selecionados (12) já foram utilizados na Copa do Mundo masculina, em 2014.



"Nosso objetivo é garantir que as seleções sejam recompensadas com centros de treinamento de primeira categoria e com as instalações necessárias para ajudar as jogadoras a atuarem no nível mais alto no palco mundial", explicou a diretora da Copa do Mundo Feminina, Rhiannon Martin.



A Fifa ainda pode mudar o número de 38 CTs, já que uma segunda versão do catálogo de bases para as seleções será feita. Isso acontecerás após a definição dos grupos e dos jogos.