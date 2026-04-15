Bap, presidente do MengãoGilvan de Souza / Flamengo

Mais artigos de Fabrício Lopes
Fabrício Lopes
O Flamengo confirmou recentemente, via divulgação de seu demonstrativo financeiro do ano de 2025, uma tendência que ano a ano vai se tornando cada vez mais evidente no futebol fora da Europa.

Com o clube alcançando receitas operacionais na casa dos US$ 286 milhões em 2025, o Mengão é o time de futebol mais rico fora do Velho Continente.

O ano de 2025 foi marcado por várias conquistas, alavancando significativamente os ganhos com direito de transmissão e premiações.
Flamengo campeão da Libertadores da América 2025 - Luiz Acosta
Flamengo campeão da Libertadores da América 2025Luiz Acosta

Além disso, o clube também contou com a transferência de alguns jogadores e com a receita comercial para chegar pela primeira vez à casa dos US$ 380 milhões. O que representa um crescimento de 65%.

Com os US$ 286 milhões de receitas operacionais, o Flamengo foi superior a qualquer outro clube das Américas.
Veja mais:
Abner ou Caio Henrique? Flamengo mira alvos para reforçar a lateral-esquerda
Flamengo contrata volante
Como efeito comparativo, o Inter Miami de Lionel Messi e Luis Suárez é o clube de maior faturamento na Major League Soccer, e encerrou o ano de 2025 com uma receita de US$ 215 milhões.
Canal do YouTube Resenha Rubro Negra - Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra
Canal do YouTube Resenha Rubro NegraMontagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Convertendo para o euro, o Flamengo teve faturamento de € 242,8 milhões, o que, segundo o portal especializado "Deloitte Money League", deixaria o clube no patamar de Benfica (Portugal) e West Ham (Inglaterra), que faturaram € 283,4 e € 276 milhões, respectivamente.

Com isso, o Flamengo se consolidou como o clube mais rico das Américas e o o que tem maior faturamento fora da Europa.
fotogaleria
Bap, presidente do Mengão
Flamengo campeão da Libertadores da América 2025
Canal do YouTube Resenha Rubro Negra