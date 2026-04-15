Bap, presidente do Mengão - Gilvan de Souza / Flamengo

Bap, presidente do MengãoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/04/2026 08:39

O Flamengo confirmou recentemente, via divulgação de seu demonstrativo financeiro do ano de 2025, uma tendência que ano a ano vai se tornando cada vez mais evidente no futebol fora da Europa.



Com o clube alcançando receitas operacionais na casa dos US$ 286 milhões em 2025, o Mengão é o time de futebol mais rico fora do Velho Continente.



O ano de 2025 foi marcado por várias conquistas, alavancando significativamente os ganhos com direito de transmissão e premiações.



Além disso, o clube também contou com a transferência de alguns jogadores e com a receita comercial para chegar pela primeira vez à casa dos US$ 380 milhões. O que representa um crescimento de 65%.



Com os US$ 286 milhões de receitas operacionais, o Flamengo foi superior a qualquer outro clube das Américas.



Veja mais:

Como efeito comparativo, o Inter Miami de Lionel Messi e Luis Suárez é o clube de maior faturamento na Major League Soccer, e encerrou o ano de 2025 com uma receita de US$ 215 milhões.



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Convertendo para o euro, o Flamengo teve faturamento de € 242,8 milhões, o que, segundo o portal especializado "Deloitte Money League", deixaria o clube no patamar de Benfica (Portugal) e West Ham (Inglaterra), que faturaram € 283,4 e € 276 milhões, respectivamente.



Com isso, o Flamengo se consolidou como o clube mais rico das Américas e o o que tem maior faturamento fora da Europa. Convertendo para o euro, o Flamengo teve faturamento de € 242,8 milhões, o que, segundo o portal especializado "Deloitte Money League", deixaria o clube no patamar de Benfica (Portugal) e West Ham (Inglaterra), que faturaram € 283,4 e € 276 milhões, respectivamente.Com isso, o Flamengo se consolidou como o clube mais rico das Américas e o o que tem maior faturamento fora da Europa.