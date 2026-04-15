Bap, presidente do MengãoGilvan de Souza / Flamengo
Com o clube alcançando receitas operacionais na casa dos US$ 286 milhões em 2025, o Mengão é o time de futebol mais rico fora do Velho Continente.
O ano de 2025 foi marcado por várias conquistas, alavancando significativamente os ganhos com direito de transmissão e premiações.
Com os US$ 286 milhões de receitas operacionais, o Flamengo foi superior a qualquer outro clube das Américas.
Convertendo para o euro, o Flamengo teve faturamento de € 242,8 milhões, o que, segundo o portal especializado "Deloitte Money League", deixaria o clube no patamar de Benfica (Portugal) e West Ham (Inglaterra), que faturaram € 283,4 e € 276 milhões, respectivamente.
Com isso, o Flamengo se consolidou como o clube mais rico das Américas e o o que tem maior faturamento fora da Europa.
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