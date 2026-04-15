Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr - Wun Suen / AFP

Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr Wun Suen / AFP

Publicado 15/04/2026 18:36 | Atualizado 15/04/2026 20:36

Arábia Saudita - A sintonia entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo segue rendendo frutos ao Al-Nassr. Horas antes de vencer o Al-Ettifaq por 1 a 0 nesta quarta-feira (15), o técnico português não poupou elogios ao comprometimento de seu capitão. Em coletiva, o Mister destacou a dedicação do astro de 41 anos e usou a própria personalidade intensa como comparação.



"O Cristiano Ronaldo é um jogador importante e o mais velho, mas tem uma paixão enorme pelo futebol que até me ultrapassa, e quer estar no auge da sua forma para conquistar títulos, por isso, quando sentirmos que ele está exausto, vamos tentar dar-lhe descanso", declarou Jesus.

O treinador, que havia justificado a ausência do camisa 7 em treinos recentes como gestão de fadiga muscular, viu a estratégia se provar eficiente em campo. Afinal, o atacante português teve participação no lance do gol. Ele chutou de fora da área, o goleiro deu rebote, e Coman apareceu para marcar.

Apesar do resultado que isolou o Al-Nassr na ponta com 76 pontos, o futuro de Jorge Jesus permanece sob mistério. Com o contrato perto do fim, o técnico desconversou sobre uma possível renovação para a próxima temporada.



"O meu foco está na época presente e, após o seu término, decidirei. Nós, no Al-Nassr, jogadores, torcedores, equipa técnica e direção, precisamos de nos manter unidos perante tudo, principalmente agora que estamos prestes a entrar numa fase difícil", finalizou.