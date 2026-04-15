Último clube de Mariano foi o América-MG - Mourão Panda / América

Último clube de Mariano foi o América-MGMourão Panda / América

Publicado 15/04/2026 20:20 | Atualizado 15/04/2026 20:22

Rio - Mariano, que foi campeão do Brasileirão com Fluminense e Atlético-MG, decidiu encerrar a carreira como jogador de futebol. O agora ex-lateral publicou um vídeo em uma rede social nesta quarta-feira (15) para anunciar a aposentadoria.

"Estou passando aqui para comunicar a vocês que estou encerrando a minha carreira como atleta profissional. Sabemos que tudo na vida começa e termina. E, para mim, chegou esse momento de me aposentar como atleta, como jogador de futebol. Venho aqui agradecer ao futebol e aos clubes que passei", disse Mariano, de 39 anos.

"Obrigado a todos vocês por essa experiência linda. Vivenciei coisas maravilhosas, coisas tristes também no futebol, mas só tenho a agradecer, agradecer a Deus por tudo que me proporcionou através do futebol, minha família, minha esposa, minha filha... Obrigado a todos vocês, ao Marcelo Robalinho, o meu empresário, que me ajudou muito. Não vou citar nomes para não esquecer de ninguém", completou.

Mariano iniciou a carreira no Guarani. Posteriormente, passou Ipatinga, Tombense, Cruzeiro, Atlético-MG, Fluminense, Bordeaux (FRA), Sevilla (ESP), Galatasaray (TUR) e América-MG, seu último clube.

Na segunda passagem pelo Galo, além de um título brasileiro, ele também conquistou uma Supercopa, uma Copa do Brasil e cinco Campeonatos Mineiros.

"Coisas boas virão. Estarei aí agora, vamos dizer, nos bastidores. Um grande abraço a todos, agradeço pelo carinho. Obrigado mesmo de todo o coração", afirmou o ex-lateral-direito.