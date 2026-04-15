Último clube de Mariano foi o América-MGMourão Panda / América
Vídeo! Ex-Fuminense, Mariano anuncia aposentadoria: 'Coisas boas virão'
Ex-lateral conquistou o Brasileirão de 2010 com o Tricolor
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Arbeloa culpa juiz por eliminação na Liga dos Campeões: 'Estragou o jogo'
Real Madrid caiu para o Bayern de Munique com um 6 a 4 no agregado
Presidente do Botafogo social reage ao anúncio de venda em jornal: 'Desagradável'
Por outro lado, ele citou que 'é parte de um rito que o administrador judicial indicado pela Justiça inglesa tem que fazer'
JP pede desculpas após expulsão e critica arbitragem em derrota do Vasco
Volante afirma que lance foi mal interpretado e admite prejuízo ao time
Raphinha pede desculpa por gesto de roubo após eliminação do Barcelona na Liga dos Campeões
Atacante brasileiro pode ser suspenso pela Uefa
Brenner retorna, faz gol e mantém disputa pela titularidade no Vasco
Centroavante anotou o único gol do Cruz-Maltino, que teve atuação pouco inspirada diante do Audax Italiano
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