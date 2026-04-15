Abel Ferreira, técnico do Palmeiras - Fabio Menotti / Palmeiras

Abel Ferreira, técnico do PalmeirasFabio Menotti / Palmeiras

Publicado 15/04/2026 17:30 | Atualizado 15/04/2026 20:51

Rio - O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou, nesta quarta-feira (15), os recursos do Palmeiras para a diminuição da pena do técnico Abel Ferreira. Em decisão de última instância, o tribunal reduziu a punição original de oito para sete partidas de suspensão. Como o treinador já cumpriu três jogos do gancho, ele continuará ausente nos próximos quatro compromissos nacionais do clube.

dois episódios distintos ocorridos no Campeonato Brasileiro. No caso da expulsão contra o Fluminense, os auditores aceitaram parcialmente o recurso da defesa, diminuindo a pena de dois para um jogo. O gancho mais pesado, no entanto, referente ao clássico com o São Paulo, foi mantido em seis partidas. O julgamento avaliou. No caso da expulsão contra o Fluminense, os auditores aceitaram parcialmente o recurso da defesa, diminuindo a pena de dois para um jogo. O gancho mais pesado, no entanto, referente ao clássico com o São Paulo, foi mantido em seis partidas.

No julgamento da expulsão contra o Tricolor Paulista, o STJD utilizou um vídeo com leitura labial para embasar a punição por desrespeito à arbitragem. Em nota oficial, o Palmeiras questionou a interpretação utilizada pelo tribunal.

Durante a sessão, a entidade reforçou que treinadores devem ser punidos com maior rigor em casos de comportamento inadequado com a equipe de arbitragem. O Palmeiras, que já havia criticado publicamente a Justiça Desportiva após ter um pedido de efeito suspensivo negado para o clássico com o Corinthians, não possui mais instâncias para recorrer da decisão no âmbito esportivo.

Desta forma, Abel Ferreira desfalcará o Palmeiras nos duelos contra Athletico-PR, Bragantino e Santos, pela Série A, além do confronto diante da Jacuipense, pela Copa do Brasil. Vale ressaltar que a punição é restrita a competições organizadas pela CBF, o que permite ao treinador português comandar a equipe normalmente em compromissos da Libertadores.