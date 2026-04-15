Centroavante se machucou na última partida do Liverpool, pela Liga dos CampeõesFranck Fife/AFP
Atacante que marcou contra o Brasil desfalcará a França na Copa do Mundo
Treinador francês comunicou que o jogador não conseguirá se recuperar de lesão a tempo do Mundial
Arana lamenta derrota do Fluminense na Libertadores: 'Resultado horrível'
Tricolor foi superado em casa pelo Independiente Rivadavia
Botafogo vence o Racing no final
Glorioso reage na Argentina, faz 3 a 2 com gol nos acréscimos e chega à ponta do Grupo E da Sula
Franclim elogia postura e mentalidade dos jogadores do Botafogo: 'Muito contente'
Glorioso venceu o Racing por 3 a 2 na Argentina e lidera o Grupo E da Sul-Americana
Fluminense sai na frente, mas perde de virada para o Independiente Rivadavia
Time argentino aproveitou uma lambança do Tricolor para fazer o segundo gol
Neymar pede desculpa após discutir com torcedor: 'Só jogarei futebol'
A situação aconteceu depois do empate do Santos com o Deportivo Recoleta na Vila Belmiro
Danilo cita dedicação e foco do Botafogo em vitória: 'Todos correram do começo ao fim'
Volante anotou o gol da vitória do Glorioso já nos acréscimos
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