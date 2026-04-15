Centroavante se machucou na última partida do Liverpool, pela Liga dos Campeões - Franck Fife/AFP

Centroavante se machucou na última partida do Liverpool, pela Liga dos CampeõesFranck Fife/AFP

Publicado 15/04/2026 16:58

Rio - A grave lesão sofrida pelo atacante do Liverpool, Hugo Ekitiké, durante a partida da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, tirou o atacante da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista nesta quarta-feira (15), o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, lamentou o desfalque.

O atacante de 23 anos, que foi retirado de maca do gramado de Anfield com uma lesão cuja natureza exata não foi especificada, iniciará o tratamento. Deschamps acredita que o jogador "voltará à sua melhor forma" no futuro, mas perderá a Copa do Mundo de 2026.

Durante o jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, partida que o Liverpool perdeu por 2 a 0 para o Paris Saint-Germain, Hugo Ekitiké sofreu a lesão aos 28 minutos, levando imediatamente as mãos à parte posterior do tornozelo direito.

Ele deixou o campo de maca, em lágrimas, após não conseguir se levantar apesar de várias tentativas. As imagens de sua lesão sugerem uma ruptura, total ou parcial, do tendão de Aquiles, o que ainda requer confirmação por meio de exames médicos.

A França está no Grupo I da Copa do Mundo, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega. Pela seleção francesa, Ekitiké disputou oito partidas e sua aparição mais recente ocorreu em 29 de março, na vitória por 3 a 1 sobre a Colômbia, durante a breve excursão dos 'Bleus' nos Estados Unidos. Três dias antes, ele havia marcado seu segundo gol pela seleção do país, na vitória por 2 a 1 contra o Brasil.