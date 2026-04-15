Atlético de Madrid postou no Instagram montagem com seus jogadores usando óculos - Reprodução

Atlético de Madrid postou no Instagram montagem com seus jogadores usando óculosReprodução

Publicado 15/04/2026 14:48

O Atlético de Madrid utilizou as redes sociais para alfinetar o jovem Lamine Yamal após eliminar o Barcelona na Liga dos Campeões. A provocação veio na esteira de uma declaração do atacante antes do confronto decisivo disputado no estádio Metropolitano.



Na véspera do duelo, Yamal havia demonstrado confiança ao comentar sobre o estilo de jogo do adversário. O atacante chegou a pedir, em tom descontraído, que o técnico Diego Simeone o deixasse em situações de um contra um com os defensores do time madrilenho.



"Espero que o Cholo (Simeone) me faça um favor e me coloque em uma luta mano a mano", disse o camisa 10 do Barça na coletiva antes da partida.