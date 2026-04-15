Santamaría é um dos maiores ídolos da história do Real MadridReprodução / Instagram
O time lamentou, em um comunicado, o falecimento de "uma das maiores lendas do nosso clube e do futebol mundial".
Santamaría, que chegou ao Real Madrid em 1957 vindo do Nacional, do Uruguai, jogou em um dos elencos mais lendários do Real Madrid.
"Ao lado de Di Stéfano, Puskas, Gento e Kopa, aquela equipe começou a construir o mito do Real Madrid", afirmou o presidente do clube merengue, Florentino Pérez.
Santamaría conquistou com o clube quatro Copas da Europa, atual Liga dos Campeões, em 1958, 1959, 1960 e 1966, além de uma Copa Intercontinental, em 1960, seis Campeonatos Espanhóis, em1958, 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965, além de uma Copa do Rei, em 1962.
Antes da carreira na Europa, Santamaría jogou pela seleção do Uruguai em 25 partidas e disputou a Copa do Mundo 1954 pela seleção sul-americana.
Em seu país natal, ele venceu o campeonato uruguaio quatro vezes com o Nacional.
Já como técnico, Santamaría comandou a seleção espanhola nos Jogos Olímpicos do México de 1968 e de Moscou-1980, antes de dirigir a seleção nacional na Copa do Mundo 1982, disputada na Espanha.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.