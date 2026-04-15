Fiscais marcam presença no Maracanã para a final do Campeonato Carioca, no último dia 8 de marçoDivulgação / Procon-RJ
Ações de fiscalização identificaram anúncios da Fatal Model nos painéis de LED do local, com propagandas de natureza adulta, prática considerada irregular em ambientes de grande circulação e frequentados por famílias, crianças e adolescentes.
A medida tem como base a Lei Estadual nº 10.613/2024, que proíbe a divulgação de conteúdo adulto em espaços públicos, além do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que classifica como abusiva a publicidade que possa explorar a vulnerabilidade de crianças e adolescentes, e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A reportagem tenta contato com as empresas autuadas para posicionamentos. Elas ainda podem apresentar recurso dentro do prazo previsto na legislação.
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