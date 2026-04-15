Alisson é goleiro do Liverpool - Paul Ellis / AFP

Alisson é goleiro do LiverpoolPaul Ellis / AFP

Publicado 15/04/2026 14:35

Rio - O goleiro Alisson está entre os três melhores goleiros do mundo. Um levantamento feito pelo jornal britânico "The Athletic" colocou o brasileiro atrás apenas de Courtois, do Real Madrid, e Donnarumma, do Manchester City. Ederson, do Fenerbahçe, também apareceu entre os 15 melhores.

Na avaliação do jornal britânico, o goleiro teria "fortes argumentos para ocupar o primeiro lugar" se não fosse pelos problemas físicos. No fim de março, Alisson sentiu um desconforto muscular na coxa direita durante um treino e foi cortado da convocação da seleção brasileira.

Esta já é a segunda lesão de Alisson na temporada. Em setembro do ano passado, o goleiro sofreu um problema físico durante o segundo tempo do jogo contra o Galatasaray, após uma defesa em dividida com o atacante Victor Osimhen.

Apesar dos problemas físicos, Alisson está nos planos do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano realizará a convocação para o Mundial no dia 18 de maio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ederson também deve estar na lista.

Melhores goleiros do mundo:

1º - Courtois (Real Madrid-ESP)

2º - Donnarumma (Manchester City-ING)

3º - Alisson (Liverpool-ING)

4º - Neuer (Bayern de Munique-ALE)

5º - Mike Maignan (Milan-ITA)

6º - Emiliano Martínez (Aston Villa-ING)

7º - David Raya (Arsenal-ING)

8º - Jan Oblak (Atlético de Madrid-ESP)

9º - Joan García (Barcelona-ESP)

10º - Gregor Kobel (Borussia Dortmund-ALE)

11º - Jordan Pickford (Everton-ING)

12º - Yann Sommer (Inter de Milão-ITA)

13º - Unai Simón (Athletic Bilbao-ESP)

14º - Diogo Costa (Porto-POR)

15º - Ederson (Fenerbahçe-TUR)