Rio - O goleiro Alisson está entre os três melhores goleiros do mundo. Um levantamento feito pelo jornal britânico "The Athletic" colocou o brasileiro atrás apenas de Courtois, do Real Madrid, e Donnarumma, do Manchester City. Ederson, do Fenerbahçe, também apareceu entre os 15 melhores.
Na avaliação do jornal britânico, o goleiro teria "fortes argumentos para ocupar o primeiro lugar" se não fosse pelos problemas físicos. No fim de março, Alisson sentiu um desconforto muscular na coxa direita durante um treino e foi cortado da convocação da seleção brasileira.
Esta já é a segunda lesão de Alisson na temporada. Em setembro do ano passado, o goleiro sofreu um problema físico durante o segundo tempo do jogo contra o Galatasaray, após uma defesa em dividida com o atacante Victor Osimhen.
Apesar dos problemas físicos, Alisson está nos planos do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano realizará a convocação para o Mundial no dia 18 de maio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ederson também deve estar na lista.
Melhores goleiros do mundo:
1º - Courtois (Real Madrid-ESP) 2º - Donnarumma (Manchester City-ING) 3º - Alisson (Liverpool-ING) 4º - Neuer (Bayern de Munique-ALE) 5º - Mike Maignan (Milan-ITA) 6º - Emiliano Martínez (Aston Villa-ING) 7º - David Raya (Arsenal-ING) 8º - Jan Oblak (Atlético de Madrid-ESP) 9º - Joan García (Barcelona-ESP) 10º - Gregor Kobel (Borussia Dortmund-ALE) 11º - Jordan Pickford (Everton-ING) 12º - Yann Sommer (Inter de Milão-ITA) 13º - Unai Simón (Athletic Bilbao-ESP) 14º - Diogo Costa (Porto-POR) 15º - Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.