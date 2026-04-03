Alisson é goleiro do LiverpoolPaul Ellis / AFP

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Alisson Becker virou preocupação para o Liverpool e para a Brasil. Em entrevista coletiva, o treinador dos Reds, Arne Slot, confirmou que o goleiro de 33 anos será desfalque na equipe pelo menos até a reta final da temporada. O atleta sentiu um desconforto muscular na coxa direita durante um treino no fim de março.

"Nós não esperamos que ele jogue contra o Manchester City. Ele ficará fora por um pouco mais tempo. Esperamos que ele esteja em forma na reta final da temporada", disse o treinador.
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O goleiro, caso não se recupere a tempo, poderá ser ausência na lista de convocados para a Copa do Mundo em junho. O brasileiro já foi desfalque da equipe nos amistosos contra Croácia e França na última Data Fifa por conta deste problema muscular.

Esta já é a segunda lesão de Alisson na temporada. Em setembro, o goleiro sofreu um problema físico durante o segundo tempo do jogo contra o Galatasaray, após uma defesa em dividida com o atacante Victor Osimhen.
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Sem o goleiro brasileiro, o Liverpool retorna a campo no próximo sábado (4), contra o Manchester City, em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. O duelo será às 8h45 (de Brasília), no Etihad Stadium. No Campeonato Inglês, os Reds estão na quinta colocação, com 48 pontos.
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Alisson é goleiro do Liverpool
Alisson em treino pelo Liverpool