Carlo Ancelotti conversa com os jogadores em último treino da seleção brasileira antes de amistoso com Senegal - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti conversa com os jogadores em último treino da seleção brasileira antes de amistoso com Senegal Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 03/04/2026 09:53 | Atualizado 03/04/2026 09:53

A seleção brasileira vive um ciclo irregular desde a Copa do Mundo de 2022. Segundo levantamento da plataforma Superscore, que analisou partidas oficiais e amistosos disputados desde 2023, o Brasil soma apenas 52,4% de aproveitamento no período. O índice coloca a equipe na 39ª posição entre as 48 seleções já classificadas para o Mundial de 2026.



O cenário chama atenção não só pela posição, mas pelo recorte histórico: entre os países campeões mundiais e os cabeças de chave, o Brasil aparece com o pior desempenho. No topo da lista está a Argentina, atual campeã do mundo, com 83,8% de aproveitamento no mesmo intervalo.