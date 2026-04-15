Arsenal empatou sem gols com o Sporting e se classificou na Liga dos Campeões - Adrian Dennis / AFP

Arsenal empatou sem gols com o Sporting e se classificou na Liga dos CampeõesAdrian Dennis / AFP

Publicado 15/04/2026 18:21

Rio - O Arsenal está na semifinal da Liga dos Campeões. Após vencer o jogo de ida pelo placar mínimo, o time inglês empatou sem gols com o Sporting, de Portugal, nesta quarta-feira (15), em Londres, e garantiu a classificação para a próxima fase. O adversário será o Atlético de Madrid, que eliminou o Barcelona. O primeiro jogo será na capital espanhola, dia 29. A volta está marcada para 5 de maio, em Londres.

O primeiro tempo foi um dos melhores da temporada. O Arsenal não se contentou com a vantagem obtida no primeiro jogo e, empurrado pela torcida, foi ao ataque, deixando espaços para os contra-ataques rápidos do Sporting. Em um clima de muita tensão, as duas equipes se revezaram no ataque e criaram várias oportunidades de gol.

Ao contrário de outros jogos nos quais a intensidade cai com o passar do tempo, desta vez as duas equipes mantiveram o ritmo. A melhor de todas as chances foi do Sporting aos 43 minutos. Araújo cruzou da esquerda e Catamo pegou bonito de pé esquerdo. A bola raspou na trave direita de Raya e saiu, mantendo o placar zerado no primeiro tempo.

O panorama do segundo tempo não mudou. Em cinco minutos, Èze já havia finalizado duas vezes para o Arsenal, enquanto Araújo levou grande perigo para Raya. Algumas vaias da torcida do Arsenal foram registradas, fruto do descontentamento da atuação da equipe inglesa, que sofria pressão portuguesa. A cobrança fez o Arsenal aumentar a intensidade. Martinelli e Madueke quase abriram o placar.

Os lances não intimidaram o Sporting, que esboçou uma pressão. Com o passar do tempo, os times passaram a administrar mais a posse de bola. O Arsenal queria que o tempo passasse rapidamente, enquanto o Sporting não se expunha tanto no ataque. Com isso, o domínio final foi do Arsenal. Trossard acertou cabeçada na trave e Gabriel Jesus, que entrou no final, quase deixou sua marca.



Nos minutos finais, o Sporting se soltou no ataque e o Arsenal ficou nos contragolpes. Muita correria, mas ninguém conseguiu marcar. No último lance do jogo, o time português quase abriu o placar em chute da entrada da área, mas a bola saiu raspando a trave e pegou na rede do canto do lado de fora. Com isso, a vaga ficou com os ingleses.

