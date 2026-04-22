Saúl em treino do Flamengo - GIlvan de Souza / Flamengo

Saúl em treino do FlamengoGIlvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/04/2026 09:39

mostrou surpresa e lamentou a decisão da diretoria rubro-negra. Saúl Ñíguez voltou a atuar no Flamengo após quatro meses, não mais sob o comando do amigo Filipe Luís. O volante espanhol falou pela primeira vez sobre a demissão do técnico, no início de março, ee lamentou a

"A situação do Filipe Luís foi muito rara. Ele é um treinador que tinha acabado de conquistar tudo: a Libertadores, o Brasileirão… de uma forma excepcional. Jogamos de igual para igual com o campeão da Champions League no Mundial de Clubes (perdeu nos pênaltis para o PSG). Todos viram do que éramos capazes. E em dois meses, tudo acabou", disse Saúl em entrevista ao jornal espanhol 'AS'.



"No fim das contas, os treinadores sempre dependem dos resultados, mas isso foi um pouco estranho, e pessoalmente, com o carinho que tenho pelo Filipe Luís, é uma pena que ele não possa estar nos ajudando. São meses difíceis; sei que ele está passando por um momento ruim, e isso é uma espinha que tenho aqui (uma frustração)".



O Flamengo demitiu Filipe Luís logo após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca. A diretoria argumentou que o desempenho da equipe nos dois primeiros meses não era bom e não havia evolução, alegando a necessidade de mudança para salvar a temporada.



A decisão surpreendeu os jogadores e a torcida, por acontecer dois meses depois das conquistas da Libertadores e do Brasileirão, assim como da boa atuação contra o PSG. Leonardo Jardim assumiu o comando e, desde então, o time vive boa fase, com oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota em 11 partidas.